Печалбата на банките у нас достига 3,4 млрд. лв. към края на ноември

Печалбата на банковата система в България достига 3,4 млрд. лв. към 30 ноември и е със 117 млн. лв. (3,6%) повече от реализираната за единадесетте месеца на миналата година, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).

В централната банка изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 643 млн. лв., с 65 млн. лв. (11,3%) повече спрямо отчетените към 30 ноември 2024 г.

В края на единадесетте месеца активите на банковата система възлизат на 213,8 млрд. лв. и са с 5,6 млрд. лв. (2,7%) повече спрямо края на октомври.

Паричните салда в централни банки нарастват през миналия месец, като общата позиция пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане е увеличена с 3,6 млрд. лв. (11,3%), а делът ѝ в структурата на балансовите активи достига 16,5% (15,3% в края на октомври).

По данни на централната банка нарастват също кредитите и авансите (с 1,9 млрд. лв., 1,4%) и дълговите ценни книжа (с 280 млн. лв., 0,8%), като заемат съответно 62,3% и 17,5% от балансовите активи към края на ноември (при съответно 63,1% и 17,8% в края на октомври).

Отношението на ликвидно покритие към 30 ноември е 251% (234,4% в края на октомври). Ликвидният буфер е 58,6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 23,3 млрд. лв. (при съответно 53,3 млрд. лв. и 22,8 млрд. лв. към 31 октомври).

Брутните кредити и аванси в края на ноември са 136,7 млрд. лв. и спрямо края на октомври отчитат увеличение с 1,9 млрд. лв. (1,4%).

Вземанията от кредитни институции намаляват с 318 млн. лв. (2,9%) до 10,8 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл нараства през миналия месец с 2,1 млрд. лв. (1,7%) до 125,6 млрд. лв.

Увеличение е отчетено главно при заемите за бизнеса – с 1,2 млрд. лв. (2,1%) и за домакинства – с 842 млн. лв., или 1,5% (в това число с 674 млн. лв. при кредитите, обезпечени с жилищен имот). Увеличават се също кредитите за други финансови предприятия и за сектор „Държавно управление“ – съответно със 100 млн. лв. (1%) и с 35 млн. лв. (3%).

В края на ноември спестяванията в банковата система възлизат на 177,2 млрд. лв. и на месечна база нарастват с 1,2 млрд. лв. (0,7%).

Увеличение е отчетено главно при депозитите на домакинства – с 3 млрд. лв. (2,9%).

Нарастват също депозитите на кредитни институции – с 227 млн. лв. (1,7%). През периода намаляват спестяванията на фирмите – с 1,7 млрд. лв. (3,3%), на сектор „Държавно управление“ – с 235 млн. лв. (6%), и на други финансови предприятия – с 53 млн. лв. (1,1%).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на ноември възлиза на 29,4 млрд. лв. и спрямо края на октомври нараства с 3,9 млрд. лв. (15,3%). Увеличението се дължи главно на внесения капитал.