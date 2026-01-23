Драмата с френския бюджет отшумява, след като премиерът оцеля след вот на недоверие

Френският премиер Себастиан Льокорню оцеля след първия от двата вота на недоверие относно бюджета за 2026 г., с което доближи страната до края на период на политически и финансови сътресения, съобщава Bloomberg.

Предложението за сваляне на кабинета на крайната левица в Националното събрание получи подкрепата на 269 депутати, по-малко от 288-те гласа, необходими за отстраняване на правителството и отхвърляне на законопроекта за публичните финанси.

Резултатът показва, че отстъпките на Льокорню по отношение на данъците и разходите – особено спрямо предложенията на левоцентристките социалисти – вероятно са му осигурили достатъчно голяма подкрепа, за да оцелее след вотовете на недоверие относно фискалните му планове, включително такъв, предложен от крайната десница. Това би трябвало да позволи приемането на цялостен бюджет през февруари и да сложи край на непредсказуемата парламентарна борба, която тласка Франция към ръба на политически срив.

„Този ​​законопроект не е първоначалният законопроект на правителството – това е законопроект, роден от компромис, върху който е работено, който е променян и коригиран, понякога с цената на отстъплението на правителството“, изтъква Льокорню пред депутатите преди гласуването. „Това не е ничий законопроект, или по-скоро е законопроект на всички“, добавя той.

Франция преживява периоди на политически сътресения, откакто предсрочните избори през 2024 г. доведоха до едно фрагментирано Национално събрание, където никой няма мнозинство. Законодателите отстраниха и двамата предшественици на Льокорню - Мишел Барние и Франсоа Байру - след спорове за това как да се справят с огромния бюджетен дефицит на страната, който е и най-големият в еврозоната.

Фискалните проблеми, колапсът на правителството и заплахата от нови избори предизвикаха разпродажби на финансовите пазари, което повиши разходите по заемите на Франция в сравнение с други сравними икономики. Рейтинговите агенции също реагираха с понижаване на кредитните оценки на страната, а централната ѝ банка изтъква, че несигурността е възпрепятствала вече приглушения икономически растеж.

Напрежението отслабна през последните седмици, след като Франция се приближи до решение по въпроса за бюджета. Разликата между 10-годишните ѝ държавни ценни книжа и германските облигации се сви до около 60 базисни пункта.

Икономиката също така показа признаци на стабилизиране с устойчив растеж в края на миналата година и скок на доверието в производството в началото на 2026 г.

За да се справи с парламентарната безизходица, Льокорню първоначално се опита да успокои законодателите с обещания да спре пенсионната реформа на президента Еманюел Макрон и да се въздържи от използване на член от Конституцията, който заобикаля нуждата от гласуване в парламента.

Въпреки че тази стратегия доведе до приемането на законопроекта за социално осигуряване през декември, правителството не успя да събере мнозинство зад основния бюджет. Миналата седмица Льокорню заяви, че все пак ще използва конституционния член, излагайки се на риск от вот на недоверие.

Социалистите се очертаха като влиятелни фигури с достатъчно места в парламента, за да предотвратят формирането на коалиция от опозиционни групи, които да свалят премиера. Миналата седмица Льокорню въведе мерки за увеличаване на заплащането на нископлатените работници, запазване на данъците върху големите компании и подкрепа на образованието и студентите.

„Тъй като страната сега изисква бюджет и тъй като този бюджет вече е приемлив, ние ще го позволим да бъде приет“, изтъква депутатът от Социалистическата партия Лоран Бомел преди гласуването.

След всички компромиси правителството сега очаква бюджетен дефицит от 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) за тази година, докато първоначално целта му беше за 4,7%.

Бизнесът остро разкритикува резултата, тъй като Льокорню се отказа от намаляването на данъците върху производството и удължи това, което трябваше да бъде временен налог върху най-големите фирми.

„Франция си играе с огъня“, посочва Патрик Мартин, ръководител на бизнес групата Medef, в интервю за Les Echos. „Големите компании ще трябва да направят радикални компромиси, които ще имат последствия за инвестициите и работните места“, предупреждава той.