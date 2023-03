Любимата банка на криптосектора Silvergate не е сигурна в бъдещето си

Кредиторът отлага годишния си отчет на фона на разследвания в САЩ

Близката до криптосектора банка Silvergate Capital проучва дали все още е жизнеспособна и преразглежда финансовите си контроли след краха на борсата на Сам Банкман-Фрийд FTX.

Книжата на кредитора поевтиняха с над 30% в следборсовата търговия.

„Компанията в момента анализира определени регулаторни и други запитвания и разследвания, които са в ход по отношение на компанията“, съобщиха от базираната в Калифорния банка в документи от сряда. От тях става ясно също, че банката няма на този етап да подаде навреме годишния си отчет. Независимият одитор на Silvergate изисква допълнителна информация от банката, се посочва още в съобщението.

Кредиторът също така съобщава, че е продал допълнително дълг през януари и февруари и че загуби, свързани с портфлиото му от ценни книжа, както и други фактори, могат да се отразят на способността му да работи. Silvergate също така посочва, че е разследвана от американското министерство на правосъдието, потвърждавайки по-ранни съобщения на Bloomberg. Подразделението на ведомството за измами разследва Silvergate във връзка с работата ѝ с FTX и хедж фонда Alameda Research, съобщи медията по-рано този месец, позовавайки се на запознати източници.

В рамките на американското законодателство публично търгувани компании с размера на Silvergate трябва да представят годишен доклад, известен като 10-К, 60 дни след началото на фискалната година. Докладът трябва да включва одитиран финансов отчет, както и писмо, което удостоверява, че резултатите са в съответствие с изискванията. Главният изпълнителен директор и главният финансов директор също трябва да потвърдят, че докладът е коректен.

Крайният срок за Silvergate беше сряда. Със заявлението си за забавяне банката трябва да даде достоверна причина, след което разполага с още 15 дни за представяне на годишните си данни. На компаниите обаче понякога им трябва много повече време, за да представят отчет.

За четвъртото тримесечие Silvergate отчете 1 млрд. долара загуба, след като се наложи да продава ценни книжа, за да покрие милиарди тегления на потребители.

Silvergate бе и най-продаваната на късо американска акция във вторник, показват данни на from S3 Partners. Приблизително 81% от наличните акции са били продадени на късо – много повече от дела на изпаднали в затруднение компании като Carvana Co. и Bed Bath & Beyond Inc.

Подробности за ролята на Silvergate в обработката на трансакции за FTX и Alameda продължават да изплуват, докато прокуратурата в Манхатън работи по делото си срещу Банкман-Фрийд. В съдебни документи от миналата седмица, в които се повдигат нови обвинения на бившия криптокрал, се представя предполагаема схема, в която сметки на Silvergate са били използвани от Банкман-Фрийд и други за укриване на средства, използвани за FTX.