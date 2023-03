Прехвърляне на биткойни за 1 млрд. долара от щатските власти подплаши инвеститорите

Американските власти са прехвърлили биткойни на стойност 1 млрд. долара, конфискувани след хакерска атака, към нови портфейли, включително такъв на борсата Coinbase. Това допълнително разпали страховете на пазара, че интензивната разпродажба от последните дни може да продължи с пълна сила.

Властите са прехвърлили монетите, конфискувани от виртуалната платформа за незаконна търговия Silk Road, в три трансакции, показват данни на фирмата за блокчейн сигурност PeckShield, цитирани от CoinDesk. Близо 10 хил. биткойна са били изпратени към контролирани от Coinbase портфейли, а приблизително 41 хил. други токена – към контролирани от правителството портфейли.

PeckShield публикува откритията си в сряда и това не остана незабелязано от инвеститорите. В часовете след публикуването на доклада инвеститорите показаха страховете си, че монетите може да бъдат продадени на отворения пазар, което може да намали още цената на биткойна, стигнала триседмично дъно в сряда.

#PeckShieldAlert 49k $BTC (worth $1 Billion) from wallets related to US Government law enforcement seizures have been transferred to #Coinbase (~9.8k $BTC, worth $217M), bc1qf2…fsv (30k $BTC) & bc1qe7…rdg (9k $BTC) #SilkRoad pic.twitter.com/4MzlvDzkut