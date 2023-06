Binance.US остава без достъп до долари след делото на американския регулатор

Binance.US остава без достъп до банковите си партньори, след като американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC) заведе дело срещу криптоборсата.

В имейл до потребители от платформата съобщават, че платежните и банковите ѝ партньори са дали знак, че възнамеряват да замразят каналите си за фиатни долари най-рано от 13 юни.

Това означава, че „нашата способност да приемаме депозити във фиатни долари и да обработваме тегления във фиатни долари ще бъде засегната“, казват от компанията. Въпреки това от там подчертават, че продължават да поддържат резерви 1:1 за всички потребителски активи.

В туит от Binance.US посочват, че прекратяват от днес (петък) прекратява работата с депозити в долари и насрочени поръчки за покупки, продължавайки да работи само с криптовалути.

The SEC has taken to using extremely aggressive and intimidating tactics in its pursuit of an ideological campaign against the American digital asset industry. https://t.co/AZwoBOgsqS and our business partners have not been spared in the use of these tactics, which has created… pic.twitter.com/rlIe6swIoY