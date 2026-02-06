Биткойнът изтри 300 млрд. долара от стойността си само за ден

Само за един ден биткойнът изтри 300 млрд. долара (около 2,5 пъти брутния вътрешен продукт на България) от стойността си, след като най-голямата по стойност криптовалута бе подложена на силни разпродажби, предаде Bloomberg.

В петък цената му се колебае в нестабилна търговска сесия след разпродажбата предишния ден, която за кратко време смъкна стойността на токена с повече от 50 на сто надолу спрямо върха му през октомври, съобщава БТА.

Според данни на Bloomberg цената на основната криптовалута е спаднала с 4,8% до ново дъно от 60 033 долара в петък сутринта. След това тя се възстанови до 66 721 долара,но отново пое надолу. Към 10:30 часа българско време един биткойн се разменя за 64 978 долара.

Други криптовалути също отбелязаха рязък спад, преди да се възстановят частично. Цената на соланата спадна с до 14 на сто, но само няколко часа по-късно изтри напълно тези загуби.

В редица медии се цитират предупрежденията на известния инвеститор Майкъл Бъри за възможна „смъртоносна спирала“ при биткойна, като той прави паралели със срива на криптопазара през 2022 г. Тогава водещата криптовалута загуби повече от половината от стойността си, преди да се стабилизира.

„Седмица на силен натиск“ за криптопазара

„За биткойна и останалите криптовалути това остава седмица на силен пазарен натиск“, коментира анализаторът Тимо Емден, цитиран от АПА. По думите му опасенията, свързани с лихвената политика, продължават да тежат върху нагласите на инвеститорите, на фона на притесненията за ограничена ликвидност, отлив на институционален капитал и засилена предпазливост към поемането на риск.

Емден посочва, че особено през уикенда пазарните участници трябва да се подготвят за повишена волатилност и възможни резки движения.

Според анализатора вече не може да се говори за обичайна корекция. Поетапното закриване на ливъридж позиции действа като допълнителен катализатор за разпродажбите, като съществува риск напрежението да се прехвърли и към по-широките финансови пазари.

Според данни на CoinGlass през последните 24 часа са били ликвидирани бичи залози за около 2,1 млрд. долара за всички криптовалути.

Сред тези, които изпитват затруднения, са и спекулантите с биткойни. В обявените в четвъртък финансови резултати Strategy на Майкъл Сейлър потвърди нетна загуба от 12,4 млрд. долара за четвъртото тримесечие, дължаща се на спада в пазарната стойност на огромните му активи.

Междувременно инвеститорите изтеглиха 434 млн. долара от американските биткойн ETF-и в четвъртък.

Трейдърите сега са фокусирани върху това дали биткойнът може да се задържи на ниво от 60 хил долара, коментира Рейчъл Лукас, анализатор в BTC Markets. Ако това не се случи, „може да се наблюдава спад в диапазона от 50 хил. долара“, добави тя.