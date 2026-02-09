Биткойнът си поема глътка въздух след кризисен край на седмицата

Цената на биткойна се стабилизира в понеделник след кризисен край на миналата седмица.

Криптовалутата се върна отново над 70 хил. долара, след като в четвъртък стойността ѝ падна до около 60 хил. долара, достигайки най-ниското си равнище от поне октомври 2024 г., съобщава Bloomberg.

Към 10 ч. българско време биткойнът се разменя за 70 381 долара, което за последното денонощие е ръст от 1,1%. За седемте дена до понеделник обаче загубата на стойност е в размер на 8%, по данни на CoinGecko.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

По-разнопосочни са настроенията сред останалите водещи криптовалути. Етерът поевтинява за денонощието с 0,7% до 2064 долара. От своя страна, соланата се разделя с над 2% от цената си, а доуджкойнът с 1,7%. Рипълът поскъпва с 0,2%.

На този фон трейдърите остават нащрек.

„Криптопазарите се стабилизираха“, но „пазарът все още не е сигурен, че най-лошото е отминало“, коментира Каролайн Морън, съоснователка на Orbit Markets. „60 хил. долара е основното [ниво на] подкрепа в посока надолу. Пробив над 75 хил. долара нагоре може да сигнализира за края на мечия пазар“, допълва тя.

Разпродажбите от миналата седмица рязко повишиха волатилността на биткойна. Индексът на имплицитната волатилност Bitcoin Volmex скочи над 97% в рамките на най-голямото си дневно увеличение от колапса на FTX на Сам Банкман-Фрид през 2022 г.

Екстремната волатилност не е нищо ново за криптовалутите, но поевтиняването на биткойна от пика му от 126 хил. долара през октомври миналата година е факт въпреки благосклонното отношение на Белия дом и нарастващото институционално приемане. Неспособността nа монетата да служи като безопасно убежище по време на период на засилена геополитическа несигурност породи съмнения в наратива, че тя служи като „цифрово злато“.

Но в колеблив знак за завръщане на оптимизма биткойн борсово търгуваните фондове (ETF) в САЩ регистрираха приток на капитал от 221 млн. долара на 6 февруари, докато инвеститорите се опитваха да се възползват от по-ниските цени, за да купуват.

„Настроението на криптопазара днес може най-добре да се опише като предпазливо конструктивно“, посочва Шон Макналти, ръководител на търговията с деривати в Азиатско-Тихоокеанския регион във FalconX. „Настроенията в момента не са прекалено мечи“, отбелязва още и добавя, че турбуленцията миналата седмица е „прочистила спекулативната пяна“ и е оставила пазара „да търгува на по-силни основи“.

При условие че биткойнът остане над 200-седмичната си пълзяща средна от 58 хил. долара, „има възможност за възстановяване към първоначалното [ниво на] съпротива от 73 хил. до 75 хил. долара“, коментира Тони Сикамор, пазарен анализатор в IG Australia.

„Движение над това ниво би отворило пътя за възстановяване към 81 хил. долара“, допълва той.