AI мегапроекти бият тревога в някои от най-сухите региони на Европа

Амбициозната цел на Европа за изкуствения интелект (AI) е изложена на риск от сблъсък с често пренебрегван, но критично важен екологичен проблем – недостига на вода, пише CNBC.

Европейският съюз (ЕС) има големи планове за разширяване на центровете за данни, като през април обяви, че възнамерява да увеличи поне тройно капацитета им през следващите 5 до 7 години, като част от стремежа си да се превърна в AI център от световна класа.

Бързото разгръщане на центровете за данни, които захранват всички аспекти на дигиталната икономика – от социалните мрежи и онлайн банкирането до AI инструменти като ChatGPT - предизвика известно безпокойство, особено в региони, които вече са изправени пред недостиг на вода.

Проблемът е особено засилен в цяла Южна Европа, като е известно, че около 30% от населението се намира в райони с постоянен воден стрес. Терминът се отнася до ситуация, при която търсенето на вода надвишава наличното предлагане през определен период.

Центровете за данни обикновено изискват големи количества вода, за да не прегряват.

Големи технологични компании като Amazon, Microsoft и Meta са инвестирали милиарди щатски долари в нови съоръжения в Испания, например, докато Google планира да разработи три центъра в гръцкия регион Атика.

Кевин Грекш, доцент по водни науки, политика и управление в Оксфордския университет в Обединеното кралство, коментира пред CNBC, че плановете за изграждане на центрове за данни в райони с недостиг на вода в цяла Европа отразяват липсата на адекватно мислене от страна на политиците.

„Изкуственият интелект е модна дума и тема на разговори навсякъде“, посочва Грекш. „Така че националните и регионалните политици се опитват да се доберат до него и звучи сякаш инвестират в бъдещето, създавайки нови работни места, но устойчивостта изглежда е на заден план.“

Грекш казва, че бързото внедряване на центрове за данни в региона повдига множество въпроси без отговор. Като се има предвид, че в повечето юрисдикции общественото водоснабдяване е с приоритет пред всичко останало, какво ще се случи, ако центровете за данни бъдат затворени при сценарий на суша? Той признава, че няма отговор на този въпрос.

„Центровете за данни обикновено се строят в сух или полусух климат, защото това е предпочитаната среда за сървърите. Но тези райони обикновено са изложени на риск от недостиг на вода и суша“, посочва Грекш.

Говорител на Европейската комисия (ЕК) твърди, че политиките на Съвместната европейска инициатива за високопроизводителни изчисления (EuroHPC JU) включват избор на места за строеж на фабрики за изкуствен интелект въз основа на критерии, които дават приоритет на енергийната ефективност и екологичната устойчивост.

„Ще продължи стремежът към зелени изчисления чрез енергийно ефективни суперкомпютри, оптимизирани за изкуствен интелект, използващи техники като динамично пестене на енергия и техники за повторно използване, като усъвършенствано охлаждане и рециклиране на произведената топлина“, коментира говорителят пред CNBC.

ЕС посочи новия суперкомпютър „JUPITER“ в Юлих, Германия, като „отличен пример за европейско съвършенство“ в областта на енергийната ефективност, заявявайки, че системата работи изцяло на възобновяема енергия и разполага с „авангардно“ охлаждане и възможност за повторно използване на енергия.

(Продължава на следващата страница)