OpenAI е дарила 7,5 млн. долара преди преструктурирането си през 2024 г.

Стартъпът за изкуствен интелект OpenAI, чието скорошно преструктуриране създаде една от най-големите в света филантропски фондации, е дарил 7,5 млн. долара през неправителствената си дейност през 2024 г. По-голямата част от средствата са били за AI проучвания, съобщава Bloomberg.

Най-голямото единично дарение на OpenAI Foundation е било в размер на 1 млн. долара за Фонда за АІ безопасност на института „Меридиън“, показва последната данъчна декларация на компанията. През май институтът обяви, че се разпуска и съкращава персонал. OpenAI също така е финансирала грантове за проучвания за стотици хиляди долари на над 10 университета.

От OpenAI не са отговорили веднага на запитване за коментар.

Като част от преструктурирането организацията с нестопанска цел на OpenAI се обособява с 26% дялово участие в компанията, базирана в Сан Франциско, на стойност приблизително 130 млрд. долара. Тя ще получи и варант, който ѝ позволява да придобие неразкрито количество допълнителни акции в организацията с нестопанска цел, ако цената на акциите на последната нарасне повече от десет пъти след 15 години.

OpenAI вече обяви, че фондацията ще отдели 25 млрд. долара за две области на филантропия: открития в здравеопазването и работа с организации за справяне с потенциални последици от дейността на АІ, като например съкращения на работни места.

„Надеждата ни е OpenAI Foundation да бъде най-голямата организация с нестопанска цел досега“, каза Сам Алтман, главен изпълнителен директор на OpenAI, по време на събитие през октомври, обявяващо преструктурирането. „Това не са единствените неща, които организацията с нестопанска цел ще финансира, но сме развълнувани, че са първите две“, посочи още той.

OpenAI също така обяви фонд от 50 млн. долара в подкрепа на други организации с нестопанска цел през юли.

Средствата, които фондацията планира да разпредели в бъдеще, биха били значително увеличение спрямо миналата година, според данъчната декларация, с копие от която разполага Bloomberg News. Организацията с нестопанска цел приключи 2024 г. с активи от приблизително 14 млн. долара. Даренията ѝ от 7,5 млн. долара бяха почти три пъти повече от 2,6-те млн. долара, които е дарила през 2023 г.

Възнагражденията на мениджърите

От декларацията стана ясно също, че бившият финансов министър на САШ Лари Самърс – най-високо възнаграденият външен директор на компанията, е получил 143 702 долара за пет часа работа на седмица. Той напусна борда на OpenAI тази седмица след публикуването на разкрития за връзките му с Джефри Епстийн.

В същото време 40-годишният Алтман, който също е в борда, отчита увеличение на възнаграждението си до 113 674 долара през 2024 г. от 76 001 долара година по-рано. По-рано е посочвал, че изкарва достатъчно, за да покрива здравните си и други разходи. Той неведнъж е твърдял, че не притежава ценни книжа на OpenAI и повечето от състоянието на милиардера е свързано с други инвестиции.

Общата сума от възнагражденията за мениджърите на компанията е вероятно да бъде по-голяма от декларираното, тъй като в него не влизат печалби от акции, които мениджърите може да са получили. Налице е и ограничена прозрачност на финансите на компанията заради сложната ѝ корпоративна структура.