Годината на AI: Как технологичните акции изведоха пазарите до нови върхове

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

През 2025 г. технологичният сектор - и особено сегментът, свързан с изкуствения интелект (AI) - се радваше на значителен подем. Той многократно изстреля водещите американски индекси като Nasdaq Composite и S&P 500 до нови рекорди, а акциите на няколко ключови компании поскъпнаха до нови висоти.

Този успех се дължи на съвкупност от фактори: бурно нарастващото търсене за AI инфраструктура, силна интеграция на AI услугите в софтуерните и облачни бизнеси и увереността на инвеститорите, че AI е “следващото голямо нещо”.

Големите имена на пазара през тази година

Зад подема на технологичните акции стоят няколко големи имена, сред които Nvidia, Microsoft и Alphabet.

Производителят на чипове и любимец на инвеститорите Nvidia продължи да е водещ играч, като през 2025 г. компанията отчете впечатляващ ръст на приходите, а цената на акциите ѝ достигна исторически върхове, което добави огромна стойност към пазарната ѝ капитализация.

Отчетът на Nvidia за третото тримесечие очаквано надмина прогнозите на Wall Street за приходите и печалбата, като печалбата на акция на технологичния гигант е достигнала 1,30 долара през периода от юли до септември в сравнение с очаквания ръст до 1,25 долара. Приходите на компанията възлизат на 57,01 млрд. долара на фона на очакванията за 54,92 млрд. долара.

Компанията съобщи още, че очаква приходи в размер на около 65 млрд. долара през текущото тримесечие.

Nvidia се превърна в най-високо оценената публична компания основно заради огромното търсене на нейните чипове в областта на изкуствения интелект (AI) - GPU. Сред клиентите ѝ са Microsoft, Amazon, Google, Oracle и Meta. Чиповете ѝ се използват от всички водещи технологични компании за разработването на нови модели изкуствен интелект. Главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг заяви, че продажбите на актуалното поколение чипове GPU на компанията, наречени Blackwell, са „невероятни“.

На този фон Microsoft се възползва от мащабното внедряване на AI чрез облачната си платформа Azure, корпоративни решения и партньорство с компании за генеративен AI. Според редица оценки инвестициите на технологичния гигант за изграждане на центрове за данни и AI инфраструктура за 2025 г. са значително по-високи от предходни периоди, което демонстрира стратегическата му амбиция да доминира в корпоративния AI сектор.

Alphabet - компанията майка на Google - също се позиционира силно в сектора чрез AI модели, облачен бизнес и интеграция на AI функции в основни продукти.

Освен горепосочените технологични гиганти, редица компании, доставчици на хардуер (процесори, памети, съхранение), инфраструктурни решения, облачни услуги, също се възползваха от подема. Това подкрепи по-широко технологичния сектор, не само отделни акции.

Какво стои зад растежа?

Изкуственият интелект вече не е нишова технология - той започва да се интегрира в основната дейност на големи софтуерни и облачни доставчици. Това означава потенциал за много по-широка клиентска база, по-постоянни приходи и по-голяма устойчивост. AI се възприема като фундаментална промяна в технологичния и икономически пейзаж. Това привлича капитал, повишава оценки и подхранва подема. Понякога, според опасенията на икономистите, дори със значителна надценка.

Как реагират пазарите?

Поскъпването на акциите от AI сектора дърпаше нагоре технологичния сектор, което повиши стойността на широки индекси като Nasdaq и S&P 500. Това означава, че дори инвеститори, които не се „целеха” директно в AI, също усещаха влиянието чрез фондове, ETF-и и широки индекси.

Освен това секторът привличаше капитал - както институционален, така и частен. Това увеличи ликвидността и рисковото възприемане на технологични и AI компании.

В същото време растежът на няколко “звезди” като Nvidia, Microsoft и Alphabet концентрира пазарно влияние. Това означава, че евентуални проблеми при тях могат да повлекат надолу целия сектор, а дори и по-широкия пазар.

Рискове и предизвикателства

Не всичко е розово. Основното притеснение сред инвеститорите и икономистите е, че в момента на пазара се наблюдава балон, чието спукване би било изключително болезнено. Редица експерти алармираха, че цените на акциите в сектора са твърде високи и че това е сигнал за сериозни проблеми в бъдеще.

