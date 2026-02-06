Alibaba, Amazon, eBay или Etsy: как фирмите да изберат правилен канал за онлайн търговия

Alibaba иска да стъпи по-сериозно на европейския пазар и ние ще напътстваме фирмите как да представят продукцията си пред глобалната аудитория. Това каза Милчо Василков, собственик и ръководител на дигитална агенция S4amz и официален партньор на Amazon, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той обясни, че партньорството с Alibaba цели да улесни навлизането на европейски производители в глобалната B2B платформа. „Българските производители имат реален шанс да пробият на международните пазари, но само ако подхождат стратегически към онлайн търговията. Партньорството с Alibaba отваря нови възможности за износ, но изисква адаптация на продуктите, дизайна и маркетинга към конкретните пазари“, коментира мениджърът.

Той посочи, че логистиката остава ключов фактор, който трябва да бъде планиран още преди първата продажба. „Успехът зависи от правилния избор на платформа и задълбочено проучване на потребителското поведение“, обясни Милчо Василков. Той добави, че ролята на агенцията е да обучава производителите как да изграждат профили, да подготвят каталози и да комуникират с международни купувачи.

Според Василков има категории, в които България може да бъде конкурентна. „Козметика, хранителни добавки, етерични масла – това са продукти, които имат логика да бъдат на платформата“, подчерта той.

По думите му европейските регулации дават предимство на българските производители, тъй като купувачите в Евросъюза предпочитат доставчици с готови сертификати, вместо да внасят от Китай, където процедурите са по-сложни и често изискват допълнителни проверки. Съветът на мениджъра е внимателно да се прави подбор на каналите за онлайн търговия, тъй като „изборът на платформа не е универсален“.

„Ако продаваш козметика, няма смисъл да влизаш в eBay, защото там аудиторията търси други продукти“, уточни Василков. Той даде примери и с Etsy, която е подходяща за ръчно изработени артикули, както и с Amazon, където конкуренцията е огромна, но пазарът е най-голям. Според него фирмите трябва да анализират продуктите си и да изберат платформа според спецификата на пазара, а не по популярност.

Какво означава партньорство с Alibaba? Как производителите да намерят най-подходящия партньор и да се ориентират в избора между Alibaba, Amazon, eMAG и Etsy? За какво да се внимава при проучването на пазара? Защо не могат да се използват едни и същи опаковки на вътрешния и международния пазар. Какви са изискванията на китайския пазар?

