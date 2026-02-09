SpaceX дава приоритет на създаването на колония на Луната за сметка на проекта за Марс

SpaceX отлага дългогодишната си цел да изпрати хора на Марс, за да даде приоритет на създаването на колония на Луната, заяви нейният основател Илон Мъск.

Космическата компания на милиардера, роден в Южна Африка, постигна огромен успех като изпълнител на НАСА, но критиците от години критикуват плановете на Мъск за колонизиране на Марс като прекалено амбициозни.

С тази стъпка Мъск се привежда в съответствие с промяната в политиката на американския президент Доналд Тръмп, който се отказва от идеята да изпрати американци на Марс, предаде AFP.

„За тези, които не знаят, SpaceX вече е пренасочила фокуса си към изграждането на саморазвиващ се град на Луната, тъй като можем да постигнем това за по-малко от 10 години, докато за Марс биха били необходими над 20 години“, написа Мъск в X, социалната платформа, която купи през 2022 г.

Сред трудностите при достигането на Марс е фактът, че „пътуване до Марс е възможно само когато планетите се подредят на една линия на всеки 26 месеца“. „Можем да изстрелваме към Луната на всеки 10 дни“, добави той.

Мъск многократно е надвишавал предишни прогнози за това кога би могъл да изпрати човек на Червената планета. През 2016 г. Мъск каза, че пътниците биха могли да излетят за Марс още през 2024 г., ако финансирането и други фактори, свързани с планирането на неговите ракети, се осъществят.

Тази прогноза дойде, след като през 2011 г. той заяви пред The Wall Street Journal, че астронавтите на SpaceX ще достигнат Марс „в най-добрия случай за 10 години, а в най-лошия – за 15 до 20 години“.

В изпълнителна заповед за космическата политика на САЩ в края на миналата година Тръмп каза, че иска да изпрати американци на Луната до 2028 г. в рамките на програмата „Артемида“ на НАСА, за която SpaceX е изпълнител.

Това бе промяна в сравнение с по-ранната декларация на Тръмп, че иска да забие американското знаме на Марс преди края на четиригодишния си мандат.

Понастоящем американците трябва да се върнат на повърхността на Луната в средата на 2027 г. с мисията „Артемида 3“, но графикът бе отлаган многократно.

Експерти от бранша твърдят, че вероятно ще бъде отложен отново, защото лунният модул, разработван от SpaceX, не е готов.

По-лесният достъп до Луната „означава, че можем да действаме много по-бързо, за да завършим лунен град, отколкото марсиански“, посочи Мъск.

Но той добави, че SpaceX няма да се откаже от плановете си за Марс, настоявайки, че „също ще се стреми да построи марсиански град и ще започне да го прави след около 5 до 7 години“.

(БГНЕС)