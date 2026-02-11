Европейската комисия обяви широкомащабен план за действие за борба с кибертормоза

Европейската комисия (ЕК) представи в Европейския парламент (ЕП) план за действие срещу кибертормоза, чиято основна цел е да помогне на най-младите жертви на онлайн злоупотреба да сигнализират безопасно за случващото се и да получат помощ, предава Euronews.

Част от плана е пускането на приложение в целия Европейски съюз (ЕС), което да дава възможност на подрастващите да сигнализират конфиденциално за тормоз на национална гореща линия, да съхраняват и изпращат безопасно доказателства и да получават помощ от правоприлагащите органи, образователните институции или службите за закрила на децата.

Въпреки че все още е в начален етап, изпълнителният орган на ЕС заяви, че ще разработи проект за приложение, което 27-те държави членки на блока да адаптират за местна употреба, като се възползват от успешни съществуващи модели.

Кибертормозът е явление, което засяга едно на всеки шест деца на възраст между 11 и 15 години, според данни на ЕК.

„Децата и младите хора имат право да бъдат в безопасност, когато са онлайн“, заяви еврокомисарят по технологиите Хена Виркунен. „Кибертормозът подкопава това право, като ги кара да се чувстват наранени, самотни и унижени. Никое дете не трябва да се чувства по този начин“, добави тя.

„Въз основа на общото разбиране за това какво е кибертормоз, призоваваме всички държави членки да разработят съгласувани национални политики за борба с него“, каза още Виркунен.

Пристрастяващите дизайнерски характеристики също са под лупа

Предложението бива предложено в момент, в който ЕС полага усилия на няколко фронта, за да защити подрастващите от вредното влияние на социалните мрежи - от проучване на възможността за общоевропейска забрана за децата, през разработване на нов инструмент за проверка на възрастта, до ограничаване на „пристрастяващите“ характеристики в приложенията.

Миналата седмица Комисията установи, че пристрастяващият дизайн на TikTok нарушава европейския Закон за цифровите услуги (DSA) и не осигурява адекватна защита на потребителите.

Предварителните заключения на регулаторните органи отразяват нарастващия натиск върху социалните медии по отношение на времето, прекарвано пред екрана, особено за деца и тийнейджъри. Регулаторните органи по целия свят все по-често поставят под въпрос това дали технологичните компании правят достатъчно, за да защитят младите потребители от пристрастяващи дизайнерски елементи.

„Законът за цифровите услуги прави платформите отговорни за ефектите, които могат да имат върху техните потребители. В Европа ние прилагаме законодателството си, за да защитим децата и гражданите си в интернет“, заяви Виркунен миналата седмица.

Освен идеята за приложението, „планът за действие“ срещу тормоза призовава за целенасочено прилагане на съществуващите закони на ЕС, за да се ограничи това явление. Това включва затягане на правилата по DSA за защита на непълнолетните от вредно съдържание и подкрепа за целенасочено прилагане на Закона за изкуствения интелект, за да се помогне в борбата срещу използването на дийпфейкове за тормоз.