Г. Димитров: Само бизнесът може да навакса закъснението за цифровата самоличност

Инициативата за въвеждане у нас на европейския портфейл за цифрова самоличност се случва със сериозно закъснение - в повечето държави членки вече са приети законови рамки, създадена е архитектурата и са определени регулаторни органи. За това предупреди проф. д-р Георги Димитров, председател на съвета на директорите на „Евротръст Технолъджис“, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че България със закъснение представи проект за закон и техническа архитектура и подчерта, че ако държавата ни не въведе през ноември тази годинa европейския портфейл за цифрова самоличност рискува санкции от Европейската комисия.

Според проф. Димитров дали страната ни ще има работещ портфейл зависи от политическата воля за приемането на Закона и приемствеността на служебната и следващата редовна власт.

Той напомни, че в последните дни на предходното правителство на Росен Желязков Министерството на електронното управление представи техническата архитектура и проекта на закон.

IT мениджърът отбеляза, че в закона за въвеждане на дигиталния портфейл са предвидени частни и държавни портфейли, като отбеляза, че за частния сектор вече съществуват прототипи и е възможно в рамките на един до два месеца да се разработи работещ портфейл. „Ако държавата даде шанс на частния сектор, той ще излезе с готов портфейл до края на годината. За държавния първо трябва да се работи“, уточни професорът.

Той смята, че при държавния модел процесът може да се проточи поради регулаторните нужди – трябва да се определи управляващ орган, изпълнител, логистика за обслужване на гражданите и елементи, които да отговарят на изискванията за сигурност и защитата на личните данни.

Предимствата на европейския портфейл за цифрова самоличност са, че с едно приложение гражданите на Европейския съюз ще имат електронен дистанционен или офлайн достъп до услуги от държавата и от частния сектор. Всички основни документи – лична карта, шофьорска книжка, дипломи за образование, удостоверения за раждане – ще бъдат в него.

„С дигиталния портфейл човек ще може да се качи на самолет, да премине граница, да се запише в университет, да подаде заявление за административна услуга, лиценз или разрешение, без да носи хартиени документи. Всичко ще става електронно, законно и ще бъде признато трансгранично във всички държави членки.“

Проф. Димитров изтъкна, че „Евротръст“ е единствената българска компания, която участва в консорциума WeBuild, на който ЕС възложи разработката на прототипа на дигиталния портфейл. Работата на българската компания включва разработването на компоненти за интеграция на портфейлите с доставчици на електронни подписи и доставчици на данни.

Какви са технологичните стандарти за сигурност и защита на личните данни? Как се преминава през сертификация за киберсигурност? Кои държави са най-напреднали с проектите си на европейския портфейл за цифрова самоличност?

