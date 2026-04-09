Енергийният шок вече определя финансирането за центровете за данни в Азия

Енергийният шок, предизвикан от войната с Иран, все по-често се появява в преговорите около сделки за центрове за данни сред азиатските банкери, които подкрепят финансирането на инфраструктура за изкуствен интелект (AI) на стойност милиарди долари в целия регион, пише Bloomberg.

Въпреки че кредитирането в сектора остава силно, покачващите се цени на електроенергията и енергийната сигурност се превръщат във все по-голям фактор при решенията за финансиране, изтъкват банкери. Някои от тях дори са инсталирали приложения на своите цифрови устройства, за да следят регионалните цени на стоките.

Центровете за данни с фокус върху изкуствения интелект зависят от стабилно електрозахранване, за да работят сървърите и охладителните системи. С проточването на конфликта в Близкия изток, енергийните мрежи в Азиатско-Тихоокеанския регион са изправени пред нарастващ натиск при захранването както на съществуващата инфраструктура, така и на новите обекти. Това би могло да промени икономиката на изграждането и финансирането им.

„Нарастващите разходи превръщат електроенергията от оперативни разходи в основна кредитна променлива“, посочва Пох Сен Лий от Института за енергийни изследвания (NUS) към Националния университет на Сингапур. „Въпросът за банковата готовност се измества от „може ли този актив да бъде построен и отдаден под наем?“ към „може ли този актив да осигурява и управлява енергията надеждно?“, добавя той.

Рязкото нарастване на търсенето на изкуствен интелект предизвика бум в строежа на центрове за данни, създавайки една от най-големите възможности за кредитиране за регионалните банки от години. Азиатско-Тихоокеанският регион е на път да се превърне в следващия глобален център, с приблизително 800 млрд. долара инвестиции, очаквани в региона до 2030 г., показва доклад на Deloitte LLP от февруари.

Вълната от сделки може да послужи като тест за доверието на банкерите. През март Bridge Data Centres, собственост на Bain Capital, ангажира банки за потенциален нов заем до 6 млрд. долара, докато подкрепената от Blue Owl Capital Stack Infrastructure Inc. търси заем от около 3 млрд. австралийски долара (2,1 млрд. долара). Междувременно BDC и DayOne Data Centers Ltd. се стремят да удвоят съоръженията от миналата година съответно с финансиране от поне 5 млрд. долара и до 7 млрд. долара, което подчертава огромните суми, необходими за стимулиране на разширяването в целия сектор.

Финансиране, но не за всеки

Потенциалният риск от покачващите се цени на енергията става факт в момент, когато изграждането на центрове за данни вече е изправено пред проблем с водата на някои места. Малайзия, която се утвърди като център за индустрията в Азия, заяви през февруари , че е замразила разработването на нови съоръжения, които не се използват за изкуствен интелект, поради опасения за електроенергията и водата.

Някои оператори на центрове за данни, като например австралийската NextDC Ltd., която развива обекти локално и разработва такива в Нова Зеландия, Малайзия и Япония, са включили тези рискове превантивно в договорите си.

Австралия, основен инвестиционен център за изкуствен интелект в региона, разполага със значителен портфейл от центрове за данни с планирани проекти с мощност около 8000 мегавата, изчислява S&P Global Ratings.

Въпреки това, на фона на нарастващите разходи за горива и енергия, мащабът на финансирането е малко вероятно да окаже съществено влияние върху големите банки в страната, предвид настоящите им кредитни рейтинги и силни баланси, коментира Гавин Гънинг, ръководител на рейтингите на финансовите институции за Азиатско-Тихоокеанския регион в S&P.

За някои институции достъпът до енергия и водоснабдяване вече е от основно значение за надлежната проверка. По-високите разходи в крайна сметка ще бъдат прехвърлени върху потребителите на центровете за данни, като Alibaba Group Holding Ltd. или Amazon.com Inc., и от тях ще зависи да решат какво увеличение на цените са готови да понесат.

По-големите опасения относно енергийната сигурност вероятно ще доведат до по-строг контрол върху договорите за електроенергия, като инвеститорите все повече се стремят към фиксиране на цените, посочва Мей-Ан Лим, почетен директор на Азиатската асоциация за облачни изчисления.

„Нарастващите цени на енергията няма да спрат изграждането на центрове за данни в Азия, но ще направят финансирането много по-дискриминационно“, изтъква Лий от NUS.