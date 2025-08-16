Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще пътува до Вашингтон на 18 август, за да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп и да обсъдят края на руската инвазия в Украйна.

„Украйна за пореден път потвърждава, че е готова да работи продуктивно за постигане на мир“, каза Зеленски след телефонен разговор с Тръмп в събота. „Подкрепяме предложението на президента Тръмп за провеждане на тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия“, подчерта държавният глава, цитиран от Bloomberg.

Зеленски също така повтори, че Европа трябва да бъде част от преговорите.

Срещата между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска приключи след близо 3-часов разговор за прекратяване на войната в Украйна. Американският президент описа срещата като "много продуктивна", докато Путин я нарече "конструктивна".

Тръмп увери журналистите по време на съвместната пресконференция след срещата, че "много малко" въпроси са останали нерешени, относно руската инвазия в Украйна.

"Все още не сме стигнали до там, но постигнахме напредък. Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение", заяви Тръмп.