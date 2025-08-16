IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп във Вашингтон на 18 август

Украйна за пореден път потвърждава, че е готова да работи продуктивно за постигане на мир, заяви държавният глава на страната

11:14 | 16.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще пътува до Вашингтон на 18 август, за да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп и да обсъдят края на руската инвазия в Украйна.

„Украйна за пореден път потвърждава, че е готова да работи продуктивно за постигане на мир“, каза Зеленски след телефонен разговор с Тръмп в събота. „Подкрепяме предложението на президента Тръмп за провеждане на тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия“, подчерта държавният глава, цитиран от Bloomberg.

Зеленски също така повтори, че Европа трябва да бъде част от преговорите.

Срещата между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска приключи след близо 3-часов разговор за прекратяване на войната в Украйна. Американският президент описа срещата като "много продуктивна", докато Путин я нарече "конструктивна".

Тръмп увери журналистите по време на съвместната пресконференция след срещата, че "много малко" въпроси са останали нерешени, относно руската инвазия в Украйна.

"Все още не сме стигнали до там, но постигнахме напредък. Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение", заяви Тръмп. 

Последна актуализация: 11:15 | 16.08.25 г.
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Владимир Путин войната в Украйна геополитика
