Европейската амбиция за сигурност среща най-голямо одобрение от оръжейния бизнес

Десетки политически лидери се събраха в сряда в Копенхаген с надеждата да намерят отговор на въпроса как да подсилят отбранителните способности на Европа и – може би най-важното – как да финансират и управляват такива проекти, пише CNBC.

От своя страна, европейските гиганти в сферата на сигурността приветстват амбициите на Брюксел, включително и за т. нар. стена от дронове.

Шведският производител на отбранителна техника Saab заяви, че приветства инициативи, насочени към укрепване на отбранителните способности на Европа, добавяйки, че компанията „ще се радва“ да обсъди как отбранителната индустрия може да допринесе за предложената стена от дронове.

„Ясно е, че заплахата от дронове бързо нараства както в граждански, така и във военен контекст и че съвместни европейски усилия биха могли ефективно да се справят с тази заплаха“, каза Матиас Радстрьом, ръководител на връзките с медиите в Saab, пред CNBC в имейл.

По време на срещата на европейските лидери в датската столица концепцията за стената обаче беше отхвърлена от най-големите държави. „Резервиран съм“, каза френският президент Еманюел Макрон и добави, че „нещата [трябва да бъдат] малко по-сложни“. Германският канцлер Фридрих Мерц също е изразил своето несъгласие в залата на срещата на върха, казват трима официални представители, цитирани от Politico.

Полша, Естония, Литва и Румъния – членки на ЕС и НАТО от северния и източния фланг близо до Русия – наскоро съобщиха за нахлувания във въздушното си пространство, за които се твърди, че са включвали руски самолети или дронове. Междувременно Дания и Норвегия също съобщиха за неидентифицирани дронове във въздушното си пространство през последните дни, като инцидентите доведоха до значителни смущения в летищата и въздушния трафик.

В началото на септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС „трябва да се вслуша в призива“ на прибалтийските страни и „да изгради стена от дронове“. Тя определи перспективата като „основа на надеждната отбрана“.

„Силен интерес“

Британският производител в сектора на отбраната BAE Systems, чието портфолио от дронове се разраства бързо през последните години по мащаб, производство и възможности, заяви, че вече осигурява „гръбнака“ на европейските въздушни сили чрез ролята на изтребителя Typhoon в охраната на въздушното пространство на НАТО.

„Готови сме да подкрепим допълнително инициативите и изискванията на съюзниците и партньорите на НАТО“, каза говорител на BAE Systems пред CNBC в имейл.

От своя страна, германският производител на оръжия Rheinmetall заяви, че срещата на върха на ЕС идва във време, когато вече има „силен интерес“ както към безпилотните летателни системи (БЛА), така и към противодействието им с дронове.

„Дроновете са сравнително лесни цели в битка, защото често летят бавно и много ниско“, посочва говорител на Rheinmetall пред CNBC в имейл.

„Предизвикателствата са в откриването и разграничаването на малки дронове (мини и микродронове) и в защитата срещу атаки от рояци. Ефективната защита от дронове трябва да комбинира няколко контрамерки, като базираната на оръдия защита от дронове заема централно място според нас, тъй като това е единствената рентабилна мярка“, посочват още от компанията.

В този контекст системата за защита от дронове, базирана на оръдия, е „идеалното средство“ за защита от дронове на близко разстояние, що се отнася до съотношението цена-полза, ефективност и надеждност, каза още говорителят на Rheinmetall.

Области на тревога

Не само утвърдени отбранителни гиганти следят отблизо перспективата за стена от дронове на източния фланг на Европа.

Йенс Холцапфел, бизнес директор на шведската компания за отбранителни дронове Nordic Air Defense (NAD), също приветства определения от него като „смел и амбициозен“ план.

„Мисля, че е много важно, и ние със сигурност приветстваме тази инициатива, защото всяка инвестиция в защита от дронове е много необходима и, разбира се, е много приятно да се види, че европейските лидери се обединяват около общо възприятие за заплахата“, каза Холцапфел пред CNBC.

Налице са обаче и някои притеснения. Като начало той отбелязва трудността около самото изпълнение на концепцията за стена от дронове и как това ѝ име е опростяване на реалността. По думите му става въпрос за „мрежа от радари, други сензори и контрамерки, които трябва да бъдат оперативно съвместими и интегрирани“.

„Притеснението ми е, че създаването на стена от дронове ще се удави в обичайната европейска бюрокрация и пазарлъците между държавите членки за това кой командва, кои компании ще участват и т.н.“, коментира Холцапфел. И след срещата в Копенхаген изглежда не е далеч от истината.