Великобритания ще продаде 20 изтребителя Eurofighter Typhoon на Турция

Обединеното кралство подписа сделка за 10,7 млрд. долара за продажбата на 20 изтребителя Eurofighter Typhoon на Турция - поръчка, която британският премиер Киър Стармър представи като послание към руския президент Владимир Путин за дългосрочното единство на НАТО, съобщава Bloomberg.

Споразумението, постигнато между Стармър и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, е първата нова поръчка на Typhoon, произведени от BAE Systems, от 2017 г. насам. Това е най-голямата сделка за изтребители на Великобритания от почти две десетилетия и първата покупка на бойни самолети от Турция от страна, различна от САЩ.

„Това е наистина важен сигнал за силата на Европа и НАТО“, заяви Стармър пред Bloomberg. „Турция е жизненоважна за югоизточния фланг на НАТО и следователно за Путин това е силно послание, че НАТО е по-силен от всякога“, добавя той.

Турция и Обединеното кралство засилват сътрудничеството си, след като САЩ сигнализираха за отстъпление от традиционната си роля на гарант за европейската сигурност. За Турция сделката е начин за укрепване на нейната въздушна мощ и намаляване на зависимостта от САЩ, след като беше изключена от програмата за изтребителите F-35 на Lockheed Martin Corp., на която разчиташе.

Отношенията между САЩ и Турция бяха обтегнати през последните години, след като Анкара закупи руска система за противовъздушна отбрана, което доведе до санкции от страна на Конгреса на САЩ.

Сделката е поредният договор, подписан от администрацията на Стармър, който увеличава британския износ на отбранително оборудване, докато Лондин търси начини за стимулиране на икономическия растеж. През август Обединеното кралство осигури споразумение на стойност 10 млрд. паунда за доставка на фрегати тип 26 на норвежкия флот.

Продажбата на Typhoon представлява и опит на Великобритания да използва своите отбранителни и охранителни способности в дипломатическо предимство, в този случай да държи близо страна, която поддържа връзки с руския президент Владимир Путин въпреки членството си в НАТО.

„Сигналът за Путин е, че това е засилване на ангажимента на Турция към НАТО“, заяви министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли пред Bloomberg„Това е повече от сделка със самолети. Става въпрос както за партньорство, така и за самолети, и сигнализира за задълбочаване и укрепване на отношенията между Обединеното кралство и Турция“, подчерта той.

За да сключи сделката с Турция, Обединеното кралство трябваше да преодолее съпротивата на Германия, един от четиримата партньори заедно с Великобритания, Италия и Испания в програмата Eurofighter Typhoon. Предишното коалиционно правителство на Германия блокираше турска поръчка поради нарушения на правата на човека, но оттегли ветото си това лято след лобиране от страна британски министри и други дипломати.