Кой дари на Пентагона 130 млн. долара за заплати на военните?

Пентагонът е получил анонимно дарение от 130 млн. долара, за да плати на военните по време на спирането на работата на правителството на САЩ – ход, който администрацията може да не е в състояние законно да осъществи.

„На 23 октомври 2025 г. Министерството на войната прие анонимно дарение от 130 млн. долара съгласно общото си правомощие за приемане на дарения“, заяви главният говорител на Пентагона Шон Парнел в изявление, цитирано от Bloomberg. „Дарението беше направено при условие, че ще бъде използвано за компенсиране на разходите за заплати и обезщетения на военнослужещите“, се казва още.

Дарението, ако бъде използвано, е поредното от серия законово неизяснени маневри във федералния бюджет, които позволиха на президента Доналд Тръмп да поеме по-голям контрол върху административните функции на фона на спирането на работата на правителството, което се проточи вече четвърта седмица.

Дарението също повдига въпроси относно самоличността на човека зад него и мотивите му. В четвъртък Тръмп заяви, че неназован „приятел“ е написал чек за 130 млн. долара, след като се е обадил, за да изрази интерес към покриване на „всеки недостиг, който имате с военните“. Президентът само описа донора като „човек“, който е „патриот“, но „всъщност не иска признание“.

Това да се плаща на американските военни по време на спирането на работата на администрацията може да се окаже политически популярен ход – и също така да подчертае отказа на конгресмените демократи да подкрепят законопроект за държавните разходи.

Но федералният закон на САЩ като цяло забранява да се правят целеви дарения към правителството. Въпреки че хората могат да правят безусловни вноски в Министерството на финансите, те се включват в общ фонд или се използват за изплащане на националния дълг. Парите не могат да бъдат изразходвани без одобрение от Конгреса.

Сметките за заплати

Общата сума от 130 млн. долара би покрила само малка част от заплатите за приблизително 1,3 млн. военнослужещи на активна служба в страната – средно около 100 долара на човек. Според Министерството на финансите, правителството е похарчило 9,8 млрд. долара за военен персонал през септември. Следващата дата за изплащане на заплатите за войските е на 29 октомври.

„Има твърде много променливи, за да се оцени точно на колко души персонал би било платено със 130 млн. долара, но при много груби изчисления това може да покрие около 2% от действащите сили“, посочва Илейн Маккъскър, бивш надзорник в Пентагона и настоящ старши сътрудник в Американския институт за предприемачество.

Цивилните федерални служители и военнослужещите обикновено не получават заплати по време на спирането на работа на администрацията. Въпреки това по-рано този месец Тръмп нареди на Пентагона да намери всички налични средства за заплащане на войските.

Съществуват някои изключения от федералните ограничения за приемане на дарения от правителството. Националната паркова служба е едно от тях – тя позволява на Тръмп да приема частни дарения за финансиране на ремонтите на Белия дом, който се намира в национален парк.

Съгласно закони от 1956 г. също така военните имат ограничени правомощия да приемат частни дарения – но само за две конкретни цели: за подпомагане на военни училища, болници, библиотеки, музеи, гробища и подобни институции, както и за подпомагане на военнослужещи и цивилни служители, които са ранени или убити при изпълнение на служебните си задължения, и техните семейства.

Именно този израз, отнасящ се до други институции в Министерството на отбраната, администрацията използва, за да подкрепи приемането на дарението, според представител на Белия дом, пожелал анонимност. Парите се депозират във фонда за дарения, който традиционно се използва за финансиране на военни академии и гробища, и след това се разпределят за заплати, каза представителят.

Спирането на дейността на правителството, което започна на 1 октомври, няма признаци скоро да свърши. Републиканците и демократите са все така в безизходица относно финансирането на федералното правителство. Демократите настояват, че всеки законопроект за разходи трябва да включва и подновяване на изтичащите субсидии за здравеопазване.