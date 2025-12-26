Може ли флотът на Тръмп да се конкурира с китайския?

Ще могат ли САЩ да противодействат на амбицията на Китай да се превърне в доминираща морска сила в света? Това е един от най-големите въпроси за сигурността на САЩ през 2026 г. Администрацията на президента Доналд Тръмп насочва американските военноморски сили в нова посока и отдава заслуженото на републиканеца за това, че се е съсредоточил върху флот в бурни води.

Новите бойни кораби на ВМС на САЩ ще „спомогнат за поддържане на американското военно превъзходство, ще съживят американската корабостроителна индустрия и ще вдъхнат страх у враговете на Америка по целия свят“, заяви Тръмп в началото на седмицата. „Ще започнем с два“ ​​кораба и „бързо ще напреднем с 10“, добави той, включвайки лазери, оръдия, ракети и други.

Сегашният военноморски флот на САЩ от 296 кораба не е нито голям, нито достатъчно способен, за да предотврати война в Тихия океан, като същевременно възпира злонамерени страни другаде. Китай натрупва военна мощ с един противник предвид: САЩ. Тази заплаха изисква разнообразна комбинация от огнева мощ, включително повече незабележими подводници, самолети с по-голям обсег, голям запас от ракети с голям обсег и безпилотен флот за възпиране на инвазия през Тайванския проток.

Подходящ ли е новият боен кораб на Тръмп за тази заплаха? Корабът би могъл да осигури по-голяма огнева мощ за флота с голям обсег, включително хиперзвукови ракети, макар и на внушителна цена и може би само с около 30% или 40% по-голям ракетен капацитет от най-новия разрушител. Бойният кораб няма да бъде на въоръжение поне до края на това десетилетие.

Администрацията казва, че ще разположим на кораба крилата ядрена ракета, изстрелвана от морето, което е добра новина. Това е тактическото ядрено оръжие, което Джо Байдън се опита да отмени. Съюзниците на САЩ се чудят дали могат да се доверят на американския ядрен чадър, а работата около новото тактическо ядрено оръжие показва, че Америка няма да се поддаде на страх да защити интересите и приятелите си. Но най-добрият кораб за това оръжие е подводница.

Историята също така показва, че САЩ ще се затруднят да построят бойния кораб „Тръмп“. Показателен пример е фрегатата клас „Съзвездие“, която администрацията наскоро отмени. САЩ неуспешно копираха и поставиха сравнително лесен за употреба военен кораб, който вече е на въоръжение в Европа.

Как? Бюрокрацията по придобиванията на ВМС изискваше толкова много промени, че обезсмисли идеята за наличието на чертеж. Според един доклад от миналата година корабът се е припокривал на 15% с основния проект, в сравнение с 85% преди това.

Пентагонът се стреми да адаптира катер на бреговата охрана за ВМС и обещава внедряването му през 2028 г. Нуждата от количество е спешна и има аргументи в полза на изграждането на каквото могат САЩ. Началникът на военноморските операции адмирал Дарил Кодъл казва, че флотът разполага само с една трета от малките бойни кораби, от които се нуждае.

И все пак остава въпросът дали един катер ще бъде достатъчно способен, за да е полезен, тъй като заплахите във всеки театър на военни действия стават все по-сложни. Междувременно, изземването на плановете за стария клас фрегати от корабостроителница в Уисконсин ще задълбочи дисфункцията в американското корабостроене, която се дължи отчасти на непостоянния Пентагон.

Администрацията изглежда решена да избегне безкрайните манипулации, които торпилираха фрегатата. Но тогава защо Тръмп не е премахнал Командването на военноморските системи, което отговаря за корабостроителния портфейл на въоръжените сили, и не е осакатил фрегатата? Да спаси всичко, което е било полезно за някой друг да го управлява.

Администрацията би могла по-добре да защити тези нови кораби, ако влагаше средствата, необходими за разширяване на военноморската мощ на САЩ. Но бюджетът за отбрана на Тръмп е непроменен. Това е важно, защото катерът и бойният кораб биха могли да отклонят ресурси и фокус от ключови приоритети, като например по-невидимите подводници.

Администрацията прави достоен опит да оправи производството на подводници в САЩ, а Тръмп приветства мощните подводници на Америка като ги представя като технология, която изпреварва „поне с 15 години напред“ тези на всеки противник. Хубаво е да се чуе. Но дали САЩ ще успеят да построят дори две бойни подводници преди Тръмп да приключи мандата си?

По-големият проблем е очевидната липса на ясна насока за ВМС. Администрацията на Тръмп често се позовава на натрупването на военноморски сили от Роналд Рейгън, но това усилие се корени в Америка като глобална сила с основен противник.

Рейгън търси устойчиво лидерство и увеличаване на бюджета, за да изгради армия, която би могла да победи Съветския съюз. След това той упражнява този флот, за да покаже готовността си да го използва. Това са лостовете, от които САЩ сега се нуждаят, за да се изправят срещу Китай - и техните партньори Русия, Северна Корея и Иран.

В последния доклад на Пентагона за военната мощ на Китай се казва, че „Китай очаква да може да води и да спечели война срещу Тайван до края на 2027 г.“. Това са само 24 месеца разстояние, което е средносрочен период за изграждане на военноморски флот.

Бойните кораби на Тръмп и крайбрежните канонерки на Джеферсън са за предпочитане пред военния упадък, който Камала Харис би предложила. Но няколко нови кораба и фиксиран бюджет за отбрана все още са залог за мир, а това не е залогът, който правят враговете на Америка.