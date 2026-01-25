Документът с американските гаранции за сигурност за Украйна е готов

Документът на САЩ за гаранциите за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да се определи време и място за подписването му. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в неделя, който коментира, че преговорите с Русия в Абу Даби са постигнали известен напредък.

„За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции за сигурност от САЩ. Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, посочи Зеленски на пресконференция по време на посещение в столицата на Литва Вилнюс.

„След това документът ще бъде изпратен за ратифициране от Конгреса на САЩ и украинския парламент“, уточни той, цитиран от Ройтерс.

В петък и събота украинските и руските преговарящи проведоха в Абу Даби първата си тристранна среща с участието на американски медиатори, за да обсъдят рамката на Вашингтон за прекратяване на почти четиригодишната война.

Сделка – очаквано, не беше сключена, но Москва и Киев декларираха, че са готови да продължат с разговорите. Нова тристранна среща вероятно ще бъде проведена в края на следващата седмица отново в Абу Даби.

Зеленски посочи по време на изказването си, че все още има проблемни въпроси между Украйна и Русия, но „стават по-малко“.

Според него Москва иска да направи всичко възможно, за да накара Украйна да се откаже от източните си области, които руските сили така и не завладяха напълно. Киев обаче няма да се оттегли от позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.

„Това са две фундаментално различни позиции – на Украйна и на Русия. Американците се опитват да намерят компромис“, посочи Зеленски, като добави, че всички страни трябва да са готови на компромис, включително и Вашингтон.

Русия избягва да поеме ангажимент за траен и справедлив мир в Украйна и не приема да има прекратяване на огъня във войната, заяви от своя страна литовският президент Гитанас Науседа след срещата си с украинския президент, съобщава БТА.

Във Вилнюс Зеленски участва в събития по повод годишнината от Януарското въстание – бунт от XIX век на благородниците на територията на Полско-литовската държава срещу руското управление. Той се срещна с Науседа и полския президент Карол Навроцки във формата на „Люблинския триъгълник“ между трите държави, пише Bloomberg.

Полският държавен глава заяви, че стратегическото бъдеще на Украйна е като „част от западната цивилизация“, в рамките на Европейския съюз, докато Зеленски и Науседа обсъждаха потенциално присъединяване на страната към блока през 2027 или 2030 г.

Украинският външен министър Андрий Сибиха също пътува до Вилнюс за разговори с литовския външен министър Кястутис Будрис.

Само през последната седмица кремълските сили изстреляха над 1700 дрона, над 1380 управляеми въздушни бомби и 69 ракети от различни видове към Украйна. Хиляди хора в страната са без електрозахранване и отопление.