Мюнхенската конференция по сигурността задава въпроса: Може ли Европа да е по-самостоятелна?

Тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността ще бъде следена с особен интерес не само заради наближаващата четвърта годишнина от началото на руската инвазия в Украйна, но и на фона на кризата в трансатлантическите отношения, която заплашва да ги отслаби пред лицето на глобалните предизвикателства, пише БТА в материал.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще оглавява „значителна делегация“ от американски представители на форума, която започва в петък, подчертавайки важността на трансатлантическите отношения въпреки „кризата на доверието“, съобщи председателят на годишното събиране на експерти по сигурността и политици Волфганг Ишингер, цитиран от Ройтерс.

Очаква се присъствието на повече от 50 конгресмени, включително Александрия Окасио-Кортес - член на Камарата на представителите от Ню Йорк от Демократическата партия, както и на губернаторите на Мичиган и Калифорния - Гавин Нюсъм и Гретчън Уитмър, заяви Ишингер по време на пресконференция в Берлин. И тримата са остри критици на президента на САЩ Доналд Тръмп, посочва Ройтерс.

Повече от 60 световни лидери и близо 100 външни министри и министри на отбраната ще участват в тридневната конференция, която германският канцлер Фридрих Мерц ще открие в петък, каза Ишингер.

„Според мен в момента трансатлантическите отношения са в значителна криза на доверието. Затова е особено удовлетворяващо, че американската страна демонстрира толкова силен интерес към форума в Мюнхен“, заяви Ишингер.

На миналогодишната конференция американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който тази година няма да участва във форума, обвини европейските лидери, че ограничават свободата на словото и не успяват да контролират имиграцията.

Коментарите на Ванс, който се срещна и с лидера на партия “Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел, дадоха начало на поредица от критики към Европа от страна на членове на правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп, които разтревожиха европейските съюзници на Вашингтон.

Рубио се очаква да произнесе реч в събота. На въпроса дали очаква подобна атака от американския държавен секретар, Ишингер изрази предположение, че Рубио ще говори за външната политика на САЩ, а „не за въпроси, които не попадат пряко в неговия ресор“.

Една от основните теми на конференцията ще бъде способността на Европа в бъдеще да се позиционира по-самостоятелно чрез фокус върху собствените си възможности и да говори с един глас, каза Ишингер.

Реакцията на Европа на плановете на Тръмп за придобиване на Гренландия, която е част от Дания, но се ползва с широка автономия, показа, че тя може да го направи, ако е необходимо. Тръмп оттегли заплахите си за налагане на мита срещу Европа и изключи възможността да завземе Гренландия със сила, посочва Ройтерс.

„Трябва да се отърсим от този шаблон за 27 държави джуджета в Европа, които мислят, че всички те могат просто да продължат както преди. Това е невъзможно“, каза Ишингер.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да оглави делегацията от Украйна на конференцията, която ще се проведе малко преди четвъртата годишнина от началото на руската инвазия.

Той ще приеме и наградата „Евалд фон Клайст“ от името на украинския народ по време на церемония в събота вечер в рамките на годишната среща на световни политически и военни лидери. С тази награда организаторите искат да отдадат почит на куража и саможертвата на украинците в борбата им срещу руската инвазия, предаде ДПА.

Очаква се полският премиер Доналд Туск да произнесе хвалебствена реч.

„Повече от десетилетие украинският народ се бори за свободата, независимостта и достойнството си – първо в Крим и Донбас, след руската инвазия през 2014 г., а по-късно и в цялата страна, след като Русия започна пълномащабна инвазия през 2022 г.“, посочи в изявление Ишингер.

„Въпреки огромните трудности, с които се сблъсква, жестокостта, с която се сблъсква, и жертвите, които продължава да прави, решимостта на украинския народ да защити свободата на страната си – и всъщност на цяла Европа – остава непокътната", каза той.

Наградата е кръстена на Евалд фон Клайст, който основава конференцията Internationale Wehrkunde (Международна среща за военни изследвания и отбрана) - предшественик на Мюнхенската конференция по сигурността, отбелязва ДПА. Като офицер от германската армия по време на Втората световна война той участва в неуспешен заговор за убийството на Адолф Хитлер, преди по-късно да стане книгоиздател и да постави началото на ежегодния форум.

Миналогодишният лауреат на наградата беше ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, която беше отличена за подкрепата си за Украйна, припомня ДПА.

След като отмени участието си през 2022 г., Русия оттогава не е отправяла искане да бъде поканена отново, каза Ишингер.

Той заяви, че палестинският външен министър Варсен Агабекян Шахин и израелски официални представители също ще присъстват, а лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо ще се включи по видеовръзка.

Междувременно стана ясно, че десетки хиляди демонстранти се очаква да се съберат в баварската столица по време на форума, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Досега са регистрирани общо около 120 000 участници в организираните протести, съобщи областната администрация на Мюнхен.

Демонстрациите, свързани с ежегодната среща на световни лидери и висши служители в областта на отбраната и разузнаването, обикновено привличат по-скромни тълпи през последните години, отбелязва агенцията.

До петък в Мюнхен са били подадени заявки за регистрирането на общо 21 протестни събития, които ще се проведат между сряда и неделя тази седмица. Най-голямата демонстрация се очаква на 14 февруари, събота, когато противници на управляващия режим в Иран ще се съберат на митинг. Организаторите заявиха, че за събитието са се регистрирали близо 100 000 души.

Друга демонстрация срещу провеждането на самата Мюнхенската конференция по сигурността ще се състои в центъра на града в същия ден, като се очаква около 4000 души да вземат участие в нея.

Критици осъдиха конференцията, която се провежда всеки февруари в луксозния мюнхенски хотел "Байеришер хоф" и по време на която се обсъждат най-належащите проблеми от сферата на световната сигурност, като "глобално сборище на милитаристи", отбелязва ДПА.