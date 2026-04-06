Русия разработи свои зенитни дронове, ефективни денем и при тихо време

Русия разработи свои дронове прехващачи в опит да намери противодействие на украинските далекобойни дронове, които продължават да поразяват промишлени обекти и петролни съоръжения. От публични видеа на дроновете "Йолка" ("Елха") е видно, че те работят в режим на автоматично прехващане, а руските военни кореспонденти съобщават, че нямат бойна глава - разчитат на кинетичната енергия да унищожи летящата цел.

Те признават, че има проблеми при използването на тези дронове при вятър (теглото им е 1,3 кг), както и че прехващането им работи само при дневна светлина. Максималната скорост на руския зенитен дрон е до 200 км/ч, а обхватът на действие - до 3 км.

Военните анализатори в Русия коментират, че скоро може да се появи модернизация, която да поправи тези слабости на зенитния дрон. Първите данни за появата на "Йолка" са от близо година, макар че беше официално представен от Министерството на отбраната на Русия в края на март, когато бяха обявени характеристиките на дрона. Той обаче беше забелязан в ръцете на служители от Федералната служба за сигурност (ФСБ) по време на миналогодишния парад за Деня на победата (9 май) в Москва.

Украинските анализатори отбелязват също така, че батериите на "Йолка" се изтощават бързо - дронът работи на "пълни обороти" и в режим на готовност, и в боен режим, което ограничава времето, с което операторите разполагат да засекат вражеския дрон, да активират устройството (което отнема между 30 секунди и минута), да се прицелят и да изстрелят "Йолка". Ако устройството се държи в режим на готовност батерията му се изчерпва прекалено бързо и става неефективно. Затова препоръките на производителите са винаги наблизо да има зарядно устройство.

С какво разполага Украйна?

В последните месеци украинските дронове прехващачи станаха най-използваното оръжие срещу далекобойните "Геран 2" - руската модификация на иранските дронове Shahed. Те са част от цялостна система за защита, чиято ефективност вече с малко надхвърля 90% при унищожаването на руските дронове.

Руски анализатори отбелязват, че в момента един от най-използваните украински зенитни дронове е P1 Sun, чията максимална скорост е 300 км/ч. Дронът има камера и машинно зрение, което му позволява сам да фиксира и следва целта си. Повечето дронове прехващачи, които са украинска разработка, имат компютърни модули с изкуствен интелект, които позволяват и напълно автономна работа в защита.

Едно от изключенията е дронът Sting, който се управлява от оператор.

Руските анализатори признават, че е трудно да бъде направена оценка колко видове дронове има на въоръжение в украинските ВВС. Още преди години в Киев отчетоха, че свалянето на стотици дронове всяка нощ със зенитни ракети е прекалено скъпо и насърчиха разработването на алтернативи. Както при зенитните, така и при далекобойните дронове разработчиците имат пълен "карт бланш". Дроновете се тестват в реални бойни действия и показалите ефективност бързо се включват на въоръжение. Разработките са масови, евтини и лесни за сглобяване, но използват последните иновации в областта на изкуствения интелект, машинното виждане и т.н.

Част от производството е изнесено в други европейски държави, което осигурява финансиране и защита при непрекъснатите руски атаки по територията на Украйна.

Съюзници искат Украйна да спре ударите по руската петролна индустрия

Съюзници на Украйна са изпратили "определени сигнали" за ограничаване на ударите по петролната индустрия, които влошават допълнително ситуацията на пазара. Това потвърди началникът на офиса на украинския президент Кирило Буданов пред Bloomberg. През миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски каза, че такива искания не са отправяни директно към него и не коментира медийните публикации по темата.

Буданов също не дава повече подробности, включително и дали Киев ще се съобрази с тези искания.

Украйна смята петролните съоръжения за законна военна цел, тъй като генерират приходи, необходими за продължаването на войната. Нещо повече - Русия унищожи капацитета за преработка на горива в Украйна, ограничи възможностите за добив на газ, а електроцентралите и топлоцентралите бяха основна цел за ракетните удари през зимата, когато температурите спаднаха под -20°С. Атаките по тези съоръжения се извършват с украинско оръжие - дронове и ракети, но се смята, че западните съюзници дават разузнавателна информация, която помага за извършването им.

Украйна не спира да атакува петролните съоръжения

Няма индикации на този етап, че Киев ще се съобрази с исканията на своите партньори. В нощта срещу 6 април масирано беше атакувано пристанището в Новоросийск (Черно море) и според геолокализирани данни повредени са два от основните кейове за товарене на петролните танкери на терминала "Шесхарис". Според оценките това ще спре работата на съоръжението за известно време.

При атаката ракета от руска система за ПВО попадна в жилищна сграда.

През уикенда под ударите на украинските дронове попаднаха и съоръжения на терминала в Приморск (Ленинградска област), както и по рафинерия на "Лукойл" в Нижний Новгород. Украйна засили атаките по тези обекти, както и по производители на торове, чиито цени се повишиха заради войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток.

Според данни на Bloomberg в събота е подновена работата на терминала в Уст-Луга (Ленинградска област), който също беше атакуван с дронове във втората половина на март.

След атаки по Старобешевската електроцентрала без електрозахранване останаха населени места в окупираните части от Донецка област. Засегнати са около 500 хил. души. Без електрозахранване е и Мариупол, съобщават още руски канали.

Има данни и за нови взривове в Крим. В последните седмици украинските военни нанасят значителни щети по системи за ПВО, радари и военни бази на полуострова като руски военни кореспонденти отбелязват, че причината е използването на Starlink при атаките.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 148 свалени дрона само в периода между 20 и 23 часа на 5 април.

Fpv-дроновете определят и хода на бойното поле

Освен далекобойните дронове и fpv-дроновете са вече неизменна част от бойното поле. Анализатори и от двете воюващи страни признават, че в момента интензивността на бойните действия се определя от дроновете и държавата, която открие начин за ефективното им блокиране, ще спечели войната. Данните за миналото денонощие показват увеличаване на натиска на Русия към Костянтинивка и руските военни анализатори съобщават за масиран обстрел с авиационни бомби по жп гарата в града. Тежки боеве се водят още в Добропиля в Покровското направление.

Главокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирский съобщи за свое посещение в това направление и за насочване на подкрепления за войюващите части там. Според Института за изучаване на войната (ISW) Русия е отслабила този фланг, изпращайки части, за да блокират настъплението на Украйна в Хуляйполе и в Олександривското направление.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1502-ия ден от пълномащабната война (5 април) сочи намаляване на броя на бойните действия - 120 спрямо 149 ден по-рано. В края на миналата седмица данните бяха за над 220 атаки на ден. Най-горещата точка остава Покровското направление, като има данни, че Украйна все още държи позиции в северните части на града. Регистрирани са 25 атаки в тази част от фронтовата линия. Интензивни са боевете към Костянтиивка, където се съобщава за 19 атаки. В Хуляйполе ВСУ регисрира 12 атаки.

Володимир Зеленски е на изненадваща визита в Сирия

След срещите в Анкара с турския президент Реджеп Тайип Ердоган украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Сирия. В социалните мрежи той съобщи за срещи с новия сирийски лидер Ахмед ал-Шараа, с когото са обсъдили широк кръг от теми - от съвместни действия за безопасност и обмяна на военен опит, ситуацията в Иран, до подсигуряване на продоволствената сигурност, енергийна и инфраструктурна подкрепа.

Зеленски съобщи и за тристранни срещи между Сирия, Украйна и Турция. Заедно с него в Дамаск пътува и турският министър на външните работи Хакан Фидан. В събота украинският президент подписа споразумения за отбрана с турския си колега, но подробности не бяха съобщени.