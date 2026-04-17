Украйна твърди, че държи под огневи контрол военната логистика около Донецк

Всички логистични линии за военните около окупирания от 2015 г. Донецк са под контрола на операторите на дронове, съобщи Първи корпус на Националната гвардия "Азов", показвайки видео в социалните мрежи с удари по различни цели. "Доскоро окупаторите се чувстваха в пълна безопасност, но отсега нататък всички военни цели, които се движат по пътищата около Донецк, ще бъдат унищожавани", съобщават от едно от елитните подразделения в украинската армия.

Руски военни кореспонденти признават, че околностите на града вече не могат да бъдат смятани за "тил" и призовават за увеличаване на броя на мобилните радари, за да бъде защитена логистиката за предните линии на фронта.

Донецк не е толкова далеч от фронтовата линия (на около 60-65 км) и едва ли има много военни цели наоколо, отбелязват анализатори. Сателитни данни обаче показват, че от лятото на 2025 г. Русия превърна неработещото летище в града в площадка за изстрелване на дронове срещу Украйна. Преди няколко дни Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха за удар с ракети Scalp по летището и складове с дронове наоколо.

В последните седмици Украйна увеличи атаките по цели в окупираните територии и все по-често без ток остават Донецка, Запорожка област и Крим. На 16 април бяха ударени товарни цистерни с гориво в окупираните части от Луганска област. Според руски анализатор полетът на дроновете е странен и предположи, че се използват "реставрирани" руски дронове.

Украинците методично унищожават и системи за ПВО и радари на полуострова, отваряйки път на своите дронове към Краснодарския край и петролните съоръжения на брега на Черно море.

В нощта срещу 16 април бяха нанесени сериозни щети по рафинерията на "Роснефт" в Туапсе.

Ситуацията в Крим се усложнява от дроновете

Ситуацията в Крим се усложнява заради големия брой дронове, които използват украинците, и тяхната модернизация, признават руските военни наблюдатели. Украинските безпилотни сили имат добра координация - провеждат мисии с разузнавателни дронове и незабавно атакуват открити цели.

Срещу тази тактика не помага честото преместване на обектите или изключването на мобилния интернет, защото дроновете използват сигнала на Starlink, отбелязват анализаторите. Те призовават за укрепване на защитите и междуведомствени усилия за унищожаването на въздушните цели.

Все повече военни анализатори отбелязват увеличената работа на безпилотните сили на Украйна и предимството, което има страната по отношение на дроновете в момента. Според публикация в Die Welt това може да доведе до обрат на бойните действия и край на войната през тази година.

Три сценария за войната

Русия има три варианта по отношение на войната в Украйна, смята ръководителят на украинския Център за противодействие на дезинформацията Андрий Коваленко. Първият е бойните действия да продължат до 2028 г., за което ще бъде нужна и мобилизация, за да бъдат осигурени допълнителни войници.

При втория сценарий Русия постепенно ще се стреми към прекратяване на огъня и замразяване на бойните действия. Според украинските анализи в редица пропагандистки канали вече се изгражда тезата, че руският президент Владимир Путин няма пълната информация за хода на бойните действия. По този начин Кремъл ще има извинение да прекрати бойните действия, които са стигнали до тупик заради лъжливи доклади на генералите.

При третия сценарий Русия не само продължава да воюва с Украйна, но и започва ограничени атаки с дронове и малки щурмови групи към Прибалтийските страни и именно това е причината да бъде одобрен законопроектът, позволяващ на руския президент да използва армията, за да защити руски граждани в чужбина, макар и при определени условия.

Според оценките на Института за изучаване на войната (ISW) текстовете на този законопроект са неясни, което позволява широко тълкувание и използване им като основание за атаки към други страни.

Русия ще извади стратегически резерви в битката за Донецка област

Русия планира да извади стратегически резерви за лятната офанзива, за да превземат Донецка област, отбеляза зам.-директорът на украинското военно разузнаване Вадим Скибицки пред Financial Times. ISW припомня, че има данни за разполагане на част от стратегически резерви от военни в Олександривското направление и в Запорожката област, които са далеч от Донецка област, но там Украйна осъществяви серия от пробиви. Според публикацията във FT Русия ще изпрати 20 хил. войници от своите стратегически резерви, но според ISW това е много малък брой, за да окаже влияние.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1513-ия ден от пълномащабната война (16 април) показва, че бойните действия около Покровск (Донецка област) са най-интензивни за пореден ден. Съобщава се за 32 атаки. Активни действия са регистрирани в Костянтинивка (25), както и в Хуляйполе (10). Утихват боевете към Лиман и Словянск - ВСУ съобщава за по една атака и в двете направления, но вероятно тече подготовката за нови атаки.

Украинските военни отчитат намаляване на броя на атаките - 132 спрямо 153 ден по-рано. Русия е извършила и 78 въздушни удара с 235 авиационни бомби, както и 3800 артилерийски обстрела по цели на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 9700 fpv-дрона

Украйна предложи Drone Deal и на Нидерландия

Украйна и Нидерландия подписаха споразумение за стратегическо военно партньорство, предвиждащо широк кръг от действия, включително и съвместно производство на дронове. Това е първата стъпка към Drone Deal, съобщи по време на брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Това е четвъртата му визита в страни от Европа от вторник насам, на която той договаря военна подкрепа и предлага украинската система за защита от дронове. Досега са постигнати споразумения за военно сътрудничество с Германия, Норвегия и Италия.

В украинското предложение влизат не само дроновете прехващачи, но и системи за радиоелектронно заглушаване, изтребителите F-16 и още много елементи, отбеляза Зеленски, обръщайки внимание, че пилотите на изтребителите вече унищожават почти всички крилати ракети, които изстрелва Русия.

"Не обръщаме внимание на заплахите на Русия", каза нидерландският премиер Роб Йетен по повод публикувания списък с предприятия, произвеждащи съвместно украински дронове в Европа. Според него състоянието на руската икономика е тежко и руснаците го усещат. "След изборите в Унгария мисля, че имаме шанс да имаме обща позиция и да не позволяваме руснаците да ни заплашват", допълни още Йетен.

"Русия разбира само позицията на силата", категоричен беше Зеленски от своя страна и допълни, че Drone Deal е силен сигнал за Москва, че държавите могат да се защитят.

Търси се "Patriot коалиция"

Украинският президент съобщи още, че заедно с Нидерландия и други държави, притежаващи системи Patriot, работи активно за подсилването на защитата от балистични ракети, което е слабото място на украинската ПВО. В страната има хроничен дефицит на ракети тип Pac3, които в момента се купуват по програмата PURL на НАТО.

Управлението на програмата е поверено на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, но е трудна работа, допълни още Зеленски. По време на срещата във формата "Рамщайн" преди ден много страни потвърдиха участието си в програмата, която в момента се използва само за покупката на ракети за ПВО. САЩ продължават да продават тези боеприпаси, потвърди още Зеленски.

По време на визитата му Нидерландия предаде още един миночистач на Украйна, който към момента не може да влезе в Черно море заради ограниченията на Турция през Босфора да преминават бойни кораби.

Зеленски призова още и за създаването на военен трибунал за престъпленията на Русия срещу Украйна.