Северна Корея отменя планираните военни действия срещу Юга

Снимка: SeongJoon Cho/Bloomberg

Северна Корея реши да се откаже от плановете за военни действия срещу Южна Корея, информира Ройтерс позовавайки се на съобщение от официалната информационна агенция KCNA. В съобщението на агенцията се посочва, че севернокорейските войски свалят високоговорители, наскоро монтирани повторно на укрепената граница.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун председателства видеоконферентна среща на Централния военен комитет на управляващата партия във вторник, на която членовете „направиха преглед на настоящото положение“, преди да решат да преустановят военните планове, се казва всъобщението.

Комитетът обсъди и документи, очертаващи мерки за „по-нататъшно укрепване на военното възпиране на страната“, съобщава KCNA.

Политическото напрежение между Северна и Южна Корея нарасна заради възраженията на Пхенян срещу това, че избягали от Севера лица изпращат провизии и пропагандни плакати.

Северна Корея твърди, че тези действия нарушават споразумението между двете страни, насочено към предотвратяване на военна конфронтация, и обвини дезертьорите в обида на достойнството на върховното ръководство на Северна Корея.

Военните на Северна Корея бяха забелязани да премахват около десет високоговорителя в близост до демилитаризираната зона в сряда, само дни след като бяха видени да преинсталират около 20 от устройствата, съобщи южнокорейската агенция Yonhap , позовавайки се на неназовани военни източници. Около 40 такива системи бяха свалени, след като двете корейски държави подписаха споразумение през 2018 г. за прекратяване на „всички враждебни действия“.

Говорител на Министерството на обединението на Южна Корея, което се занимава с отношенията със Севера, заяви, че следи ситуацията и няма промяна в позицията си за спазването на междукорейските споразумения.

Решението на Ким Чен Ун да спре неуточнените военни действия може да представлява отдръпване от позицията си през последните седмици на все по-провокативни действия.

Миналата седмица Пхенян взриви съвместна служба за връзка от своята страна на границата и обяви край на диалога със Сеул.

Сестрата на Ким Ким Йо Джонг предупреди миналата седмица за готвени действия срещу Южна Корея, които биха могли да включват военни действия, но не даде повече подробности.

Генералният щаб на Корейската народна армия по-късно заяви, че проучва „план за действие", който включва изпращането на войски в съвместни туристически и икономически зони, както и повторното заемане на гранични пунктове, които бяха изоставени съгласно пакта от 2018 г.

Джени Таун от американския уебсайт за наблюдение на Северна Корея 38 North, заяви, че реториката срещу Сеул от страна на Пхенян през последната седмица е оставила място за гъвкавост, но все още не е ясно докъде ще доведат последните стъпки.

„Като цяло не изглежда, че Северът непременно е искал да бъде прекалено провокативен“, каза тя. „Макар да изглежда настроен към отмяна на мерките, предприети в междукорейските споразумения по драматичен начин след разрушаването на службата за връзка, агресивността на реториката отслабна“, коментира тя.

Съобщението на KCNA понижи цените на акции на южнокорейските фирми, свързани с отбраната. Акциите на Victek Co Ltd, Speco и Firstec Co Ltd поевтиняват с над 20%.

По статията работиха: Радостина Ивчева, редактор Елена Илиева