БНБ прие насоки за поверителност при работа с четири централни банки извън ЕС

Снимка: Архив, Ройтерс

Българската народна банка прие насоки за поверителност при работа с четири централни банки извън Европейския съюз, съобщи пресцентърът на банковия регулатор.

От 16 август централната банка трябва да спазва „Насоки относно еквивалентността на режимите на поверителност“, издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Според изискване на Европейския банков орган БНБ трябва да прилага подходящите надзорни практики при работа с централните банки на Северна Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия и Уругвай.

National Bank of Republic of North Macedonia (NBRNM), Federal Banking Agency of Federation of Bosnia Herzegovina (FBA), Banking Agency of Republika Srpska (BARS) и Central Bank of Uruguay (BCU) се прибавят към досегашния списък от компетентни органи, които са длъжни да прилагат еквивалентни на ЕС режими на поверителност.

Изискванията на Европейската система за финансов надзор са в съответствие с правото на Съюза в дадена област.

Компетентните органи от банковите регулатори, за които се отнасят настоящите насоки, следва да ги спазват, като ги включат в практиките си по подходящ начин (например като изменят своята правна рамка или надзорните си процеси), включително когато насоките се отнасят основно към институциите.

В съответствие с европейски директиви компетентните органи трябва да преценят дали изискванията за поверителност и професионална тайна, приложими за посочените в приложението органи на трети държави, са равностойни на режима, когато това е целесъобразно в зависимост от правомощията на органа на третата държава.



По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Виктория Тошкова