Apple изненада с два нови чипа в актуализираните модели MacBook Pro

По-малко от година от пускането на първото поколение на новия MacBook Pro на Apple, базиран на собствените ѝ чипове, компанията предприе най-агресивната досега стъпка за замяна на чиповете на Intel Corp. от своите машини, като анонсира мощни версии на най-напомпаните си модели лаптопи, задвижвани от нови два собствени чипа.

С новата версия на MacBook Pro се очертава много по-ясна граница между системата и нейния многогодишен любим, тънък и лек събрат – MacBook Air. Компанията обяви новите продукти в понеделник на събитие, наречено "Unleashed", което бе посветено на най-новите компютри Mac, чипове и слушалки. Книжата на концерна поскъпват с 1,46 на сто час след края на събитието до 146,30 долара за брой.

С новите процесори и устройства Apple се насочва към пълно изоставяне на чиповете от висок клас, които Intel бе предоставяла за MacBook Pro и други топ модели Mac в последните около 15 години. През миналата година Apple започна да прехвърля своите компютри от нисък клас към собствения си чип M1 Apple Silicon. Новите процесори обаче са по-смел ход, целящ да надмине най-ефективните продукти на Intel.

Чиповете включват общо 10 ядра на процесора - компонентите, които обработват дейността - спрямо осемте в чипа M1. Десетте ядра са разделени на осем високопроизводителни ядра и две ядра за задачи, които изискват по-малко енергия, спрямо четири високопроизводителни и четири нископроизводителни ядра в M1.

И така – обновените лаптопи се задвижват от новите чипове M1 Pro и Max, преработени версии на чипсета. Компанията твърди, че 10-ядреният чип M1 Pro може да позволи до 3 пъти по-голяма честотна лента на паметта, съчетана с 16-ядрен графичен процесор. Междувременно Max увеличава GPU до 32 ядра.

За разлика от миналогодишния модел новите модели, които се предлагат в 14- и 16-инча, имат изцяло нов дизайн. Те също така разполагат с вградени вентилатори за високопроизводителните приложения, въпреки че компанията казва, че рядко ще се включват. Системата също така отбелязва смъртта на тъчбара и замяната му с пълноценни функционални клавиши на мястото му.

И докато една функция изчезва, един стар фаворит се завръща - Magsafe. Зарядното устройство от трето поколение притежава патентован порт, но потребителите ще могат да продължат да зареждат през портовете Thunderbolt/USB-C.

Както се очакваше, компанията връща SD слота и HDMI конектора, а освен това има 3 броя Thunderbolt 4 и 3,5 мм жак за Hi-Fi слушалки.

Рамката на дисплея е сериозно намалена, вместо това е избран прорез в стил iPhone в горната част, за да се помести уебкамерата. Тя, за щастие, е надстроена за новите пандемични конферентни дни с 1080 пиксела, (не 4k, за съжаление, но подобрение спрямо дългогодишния модел) с по-голям сензор и по-широка бленда.

16,2-инчовата версия има резолюция 3456 x 2240, докато 14-инчовата е с резолюция от 3024 x 1964. Пиковата яркост е 1600 нита, а честотата на опресняване е 120Hz.

Въпреки огромната производителност батериите трябва да издържат значително по-дълго, а именно до 17 и 21 часа възпроизвеждане на видео. За първи път MacBook Pro може да се зарежда бързо - 50% за половин час. Това трябва да направи Macbook с 64 GB памет дори идеален за 3D визуализации. Цялата мощност трябва да бъде налична дори при работа на батерия, а не с включено зарядно.

Цената на по-малкия модел започва от 1999 долара или 2249 евро, а на по-големия модел - от 2499 долара или 2749 евро, а продажбите стартират след седмица.

Два нови чипа

Въпреки всички предварителни информации от вътрешни източници американският технологичен концерн изненада специалистите с представянето на не един, а два нови собствени чипа - M1 Pro и М1 Max. Компанията обещава, че M1 Pro е до 70% по-бърз от оригиналния M1, чийто дебют бе през ноември и който оттогава управлява много от устройстват на компанията.

В допълнение Apple представи и M1 Max, още по-мощна версия на Pro. M1 Pro не е точно наследник на M1, но по същество е по-мощна версия на съществуващия чип. Изпълнителният директор на Apple Тим Кук го нарече „следващия чип в семейството M1, а това е промяна на играта“.

Компанията заяви, че е променила архитектурата чипа и значително е увеличила честотната лента, достъпна за него, до 200GB/s. Той може да поддържа до 32 GB унифицирана памет. 5nm-чипът разполага с общо 10 ядра. Осем от тях са високопроизводителни , 2 са високоефективни ядра, в допълнение към 16 ядра на графичния процесор (спрямо 8 в оригиналния M1). Общо SoC разполага с 33,7 милиарда транзистора - два пъти повече от оригиналния M1. Чипът, разбира се, включва и Neural Engine на Apple за приложения с изкуствен интелект.

Apple подобрява и графичната производителност за M1 Pro и M1 Max, които идват съответно с 16 и 32 графични ядра – сериозна актуализация спрямо седем или осем ядра, предлагани с M1.

Графичната производителност е до четири пъти по-бърза, отколкото при по-ранния чип M1, казват от Apple. M1 Pro поддържа 32 гигабайта памет, докато M1 Max има до 64 GB памет. Това е повече от 8GB или 16GB, предлагани с M1.

И новите музикални услуги

По-рано на събитието, надграждайки своята аудио линия, концернът представи първата актуализация на базовата версия на AirPods от 2019 г., нов музикален план за 4,99 долара (евро съответно), който работи само чрез Siri, и различни цветове за своя мини говорител HomePod.

Новите AirPods са третото поколение на оригиналния модел и приличат на AirPods Pro, пуснат през 2019 г. AirPods бързо се превърнаха в една от най-бързо развиващите се и най-важни линии аксесоари. От въвеждането на продукта на пазара през 2016 г. Apple доминира на пазара на безжични слушалки за сметка на конкурентни устройства от Samsung Electronics Co., Amazon.com Inc. и Google на Alphabet Inc. През миналата година Apple пусна и по-скъпи слушалки под марката AirPods.

Най-новият модел AirPods, който ще струва 179 долара, включва нов аудио драйвер и водоустойчивост, но му липсват функции като шумопотискане, които са част от по-скъпата версия. Apple планира да продължи да продава по-старите AirPods на по-ниска цена от 129 долара.

Новата версия включва и преработен калъф с безжично зареждане MagSafe, което се предлага стандартно. Преди това подобна функционалност струваше допълнителните 40 долара. Слушалките имат универсална форма като оригиналните AirPods и не изискват специални накрайници за ушите като AirPods Pro. Компанията също така е увеличила живота на батерията до шест часа, а само пет минути на зарядното ще гарантират автономност за 1 час. Функцията Adaptive EQ идва и в нормалните AirPods. Този еквалайзър се напасва автоматично към източника на звука.

Наред с новите AirPods Apple обяви по-дълбока интеграция на Siri за Apple Music. Нова функция включва плейлисти, оптимизирани за използване чрез Siri, гласовия асистент на Apple. Като част от това усилите компанията стартира нов план за Apple Music на стойност 4,99 долара (евро) на месец, който работи само чрез Siri. Това е наполовина на цената на стандартния абонамент от 9,99 долара (евро) на месец.

Освен това Apple представи сини, жълти и оранжеви цветове за HomePod mini, които разширяват съществуващия от ноември асортимент от бяло и сиво.

AirPods са част от сегмента на носимите устройства, дома и аксесоарите на Apple. Тази група продукти генерира приходи в размер от около 13 млрд. долара през предходното ваканционно тримесечие - рекорд за продажбите. Apple посочи AirPods като един от най-големите двигатели на растежа в тази категория.

Събитието започна с видео, показващо дългокос тонрежисьор с доста стар iMac. След това видяхме главния изпълнителен директор Тим Кук на една поляна пред кампуса на компанията в Купертино, който обясни, че на второто си продуктово събитие за есента концернът ще се съсредоточи върху две теми – музиката и своите компютри от линията Mac.

