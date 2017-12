Доналд Тръмп: Защо пощите не таксуват по-скъпо пакетите на Amazon?

Пощенската служба в САЩ губи милиарди на година и защо не таксува по-скъпо пакетите на Amazon и другите търговци. Това написа американският президент Доналд Тръмп в Twitter. Пощите пренасят пакетите, правейки Amazon все по-богата, допълва още той в социалната мрежа.

Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE!