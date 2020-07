Продажбите на автомобили в Китай нарастват за трети пореден месец

Снимка: Blombeerg L.P.

Продажбите на автомобили в Китай са нараснали с 11,6% на годишна база през юни, водени предимно от силното търсене на камиони и други търговски превозни средства, докато Пекин увеличава разходите за инфраструктура, за да съживи икономиката.

В знак, че най-големият автомобилен пазар в света се възстановява от блокадата срещу коронавируса, автомобилните продажби на едро са се повишили за трети пореден месец през юни до 2,3 милиона броя, информира Ройтерс, позовавайки се на данни от Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM), най-голямата браншова организация в страната.

Продажбите на камиони, микробуси и други търговски превозни средства, които представляват около една четвърт от общия пазар, са нараснали с 63% на годишна база, докато продажбите на пътнически превозни средства са се увеличили само с 1,8%.

„Продажбите на камиони бяха обусловени от инвестиции, а те бяха силни през изминалите месеци, което беше предвестник за възстановяване на икономическата активност“, казва Ялъ Джан, ръководител на консултантската компания AutoForesight, базирана в Шанхай.

Общият ръст на продажбите на автомобили бе подпомогнат и от подкрепата на местна власт, заяви официалният представител на CAAM Чън Шъшуа.

„След изтичане на местните политики за насърчаване на потреблението пазарното търсене може също да намалее“, коментира той.

Скокът на общите автомобилни продажби през юни следва ръст от 14,5% през май и 4,4% през април, преди което те отчетоха почти двегодишен спад. Продажбите на търговски превозни средства нараснаха с 48% през май и 32% през април.

Автомобилни производители като Geely Automobile Holdings Ltd (0175.HK), Great Wall Motor (601633.SS), Tesla Inc (TSLA.O) и Ford Motor Co (F.N) отчитат ръст на продажбите в Китай през юни.

Въпреки това продажбите на новoeнергийни превозни средства (NEVs) са спаднали за дванадесети пореден месец - до 104 000 броя. NEVs включват автомобили с електрически акумулаторни батерии, електрически хибридни бензинови и водородни горивни клетки.

Въпреки последните признаци на подобрение продажбите на автомобили в Китай се очаква да спаднат с от 10% до 20% на годишна база поради по-ранния им срив, от над 25 милиона продадени бройки през 2019 г., заявиха от CAAM през миналия месец.

По статията работиха: Радостина Ивчева, редактор Бойчо Попов