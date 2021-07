Вашингтон вижда облекчаване на кризата с полупроводниците

Снимка: Bloomberg L.P.

Служителите на администрацията на президента на САЩ Джо Байдън споделят, че започват да виждат признаци на облекчение на глобалния недостиг на полупроводници, като изтъкват, че концерните за чипове се ангажират да увеличат производството на продукти за автомобилнта индустрия, съобщава Bloomberg.

Американският министър на търговията Джина Раймондо, която ръководи плана на Байдън за подкрепа на индустрията на полупроводниците, организира поредица от срещи между производителите, техните доставчици и техните клиенти, включително с автомобилните концерни. Висши административни служители заявиха, че срещите са помогнали за облекчаване на недоверието между страните, свързани с производството и разпределението на чипове и поръчките за автомобилните компании.

Резултатът е по-голяма прозрачност относно производството и доставките на полупроводници и постепенно увеличаване на предлагането за автомобилните производители, изтъква Раймондо. Наскоро администрацията притисна правителствата на Малайзия и Виетнам да гарантират, че местните фабрики за полупроводници ще бъдат считани за „критичен“ бизнес и ще поддържат част от производството въпреки коронавирусните огнища там.

„Започваме да виждаме някои подобрения“, признава Раймондо като добавя, че през последните седмици изпълнителният директор на Ford Motor Co. Джим Фарли и ръководителят на General Motors Co. Мари Бара са ѝ споделили, че „започват да получават“ повече от компонентите, от които се нуждаят и ситуацията се подобрява.

Анализ на Goldman Sachs, публикуван миналия месец, показва, че пиковият ефект от недостига на чипове е бил достигнат през второто тримесечие и производството на автомобили „трябва да се повиши значително през юли“. Но американските производители продължават да страдат от дефицита, чийто щети се оценяват на около 110 млрд. долара за индустрията.

Този месец Ford обяви, че ще спре или ограничи производството в осем свои фабрики, като мерките ще засегнат и завода, където се произвежда новата версия на емблематичния SUV Bronco.

Пет от фабриките на GM в Северна Америка ще претърпят "понижение" поради "корекции в производството на полупроводници" този месец и през август, посочва говорителят на GM Дейвид Барнас.

Производството на десетки хиляди автомобили е замразено, докато автомобилните фабрики в САЩ чакат доставката на чипове.

„Глобалната верига на покупки и доставки на GM, инженерните и производствените екипи продължават да търсят креативни решения, за да увеличат максимално производството на нашите най-търсени превозни средства, включително пикапи и SUV автомобили за нашите клиенти“, изтъква най-големият американски автомобилен производител по пазарен дял.

Въпреки че недостигът на чипове се появява преди администрацията на Байдън, той се оформя като едно от основните предизвикателства пред сегашния състав на Белия дом, тъй като американските автомобилни производители, осигуряващи хиляди работни места в страната, бяха принудени да преустановят работа и да ограничават производството.

За Вашингтон голям проблем представлява и концентрацията на производствени мощности по отношение на полупроводниците д две азиатски компании – тайванската Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и южнокорейската Samsung Electronics Co. Ltd

Индустриален тласък

Сега Раймондо се опитва да убеди Конгреса да пренасочи 52 млрд. долара за финансиране на производството на чипове в САЩ и за укрепване на изследванията в тази област - дългосрочна стратегия за намаляване на зависимостта на САЩ от други държави в глобалната верига на доставка. През юни Сенатът прие своя версия на законопроекта, но Камарата на представителите все още обсъжда обхвата на мярката и подробностите остават несигурни.

Екипът на Байдън и Раймондо дискутират ежедневно с членовете на Конгреса законопроекта, споделят запознати с темата.

Байдън представи законопроекта в разговори с председателя на Камарата Нанси Пелоси и даде ясно да се разбере, че иска да го подпише възможно най-скоро. Белият дом дава на Пелоси точния механизъм и време за приемане на законодателството, изтъкват източници.

Администрацията третира проблема като неотложен. Дори ако финансирането бъде одобрено, индустриалните играчи очакват изпълнението му да отнеме до шест месеца.

„Това, което казвам, е, че трябва да свършим това още лятото“, споделя Раймондо относно графика за приемане на законопроекта. „Те не могат да почиват през август, без да са направили това“, добавя тя.

Администрацията на Байдън също си сътрудничи с други страни, които произвеждат чипове – включително с Виетнам и Малайзия - за да гарантира, че фабриките там могат да продължат да работят безопасно на фона на пандемията.

По статията работи: Аспарух Илиев