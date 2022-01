Пандемичният връх на доходността върху облигациите изтри оптимизма на Wall Street

Снимка: Bloomberg L.P.

Основните щатски борсови индекси отчетоха спадове, след като Goldman Sachs представи разочароващ отчет, докато доходността върху американските държавни облигации достигна най-високите си стойности от Covid ерата, съобщава CNBC.

Бенчмаркът Dow Jones Industrial Average се понижи с 543,34 пункта, или с 1,51%, до ниво от 35 368,47 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 1,84% до 4577,11 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 2,60% до 14 506,90 пункта.

Акциите на Goldman Sachs се понижиха с повече от 7% във вторник, след като отчетът на банката не отговори на очакванията на анализаторите.

Междувременно доходността по държавните облигации нарасна значително. Доходността по 2-годишните американски ценни книжа надхвърли 1% за първи път от февруари 2020 г..

В същото време доходността по 10-годишните облигации достигна стойност от 1,86%, най-високото ниво от януари 2020 г.

„Пазарът на облигации продължава да поскъпва при ускореното затягане на политиката на Федералния резерв въз основа на все още високите инфлационни нива и по-агресивните насоки на Фед“, коментира Кати Бостанчич, старши икономист за финансовите пазар вСАЩ в Oxford Economics.

Цената на акциите на Microsoft се понижи с 1,7%, след като компанията обяви, че ще придобие разработчика на компютърни игри Activision Blizzard срещу 68,7 милиарда долара. Акциите на Activision Blizzard поскъпнаха с 25%.

Енергийните компании са единственият сектор, където акциите записаха ръстове. Книжата на Exxon Mobil поскъпнаха с 1,34%, след като компанията пое ангажимент да бъде въглеродно неутрална компания по отношение на своите глобални операции до 2050 година. Плановете на петролния гигант са да ореже емисиите от добива и преработката на петрол и природен газ и производството на химикали, както и от електроенергията, отоплението и охлаждането, използвани от компанията, тоест оперативните емисии (от обхват 1 и 2).

Акциите на Chevron поскъпнаха съответно с 1,34% и 0,05 на сто. Цената на акциите на ConocoPhillips нарасна с 0,73%.

Технологичните акции поведоха спадовете, като книжата на Apple, Nvidia, Intel, Alphabet и Meta поевтиняха съответно с 1,81%, 4,02%, 1,52 на сто, 2,47% и 3,77 на сто.

Спадове записват и акциите на Ford, Tesla и General Motors - съответно с 3,12%, 1,88 на сто и 3,68%.

По-кратката борсова седмица включва отчетите на 35 компании от S&P 500, включително на Bank of America, UnitedHealth и Netflix.

В края на миналата седмица разочароващите резултати от търговския бизнес на JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. натежаха върху акциите на банките, въпреки че книжата на Wells Fargo & Co. поскъпнаха благодарение на оптимистичната прогноза за показателя за кредитиране.

Като цяло 33 компании от S&P 500 вече представиха своите отчети за четвъртото тримесечие, като близо 70% от тях надминават очакванията на анализаторите, според Refinitiv.

По статията работи: Аспарух Илиев