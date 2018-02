SpaceX изстреля най-мощната ракета в света

Частната компания SpaceX изстреля ракетата Falcon Heavy за първи път, предадоха световните агенции.

Falcon Heavy е два пъти по-мощна от използваните днес ракети. Смята се, че тя ще е идеалната ракета за отвеждане на хора в далечния космос.

Ракетата е дълга 70 метра и е широка 12 метра. Съставена е от три ракети Falcon 9 и е снабдена с 27 двигателя. Стартовата й тяга е около 2200 тона.

Както при ракетите Falcon 9, компанията си е поставила за цел всяка от първите три степени на новата ракета да се върне на Земята, за да бъде използвана отново и да се намалят разходите.

SpaceX увери, че Falcon Heavy може да отнесе два пъти по-голям полезен товар в сравнение с ракетата Delta IV Heavy, при това за една трета по-малки разходи, предаде БТА.

На борда на ракетата за първия й полет е червената кола на създателя на компанията Илон Мъск Tesla Roadster, оборудвана с камери, които да заснемат пътуването. На борда са също почти неразрушим диск с дигитално копие на научно-фантастичната поредица „Фондацията“ на Айзък Азимов, както и плоча, на която са гравирани имената на 6 хил. служители на SpaceX.

Снимка: Ройтерс

WATCH: Highlights from SpaceX's successful launch of the Falcon Heavy from Florida. See the full launch and rocket landing here: https://t.co/0OsiG8TFbB pic.twitter.com/9BiiMJ7TC5