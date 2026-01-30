Китай отмени "трите червени линии", които предизвикаха имотната криза

Китай отмени ограниченията за кредитиране на строителните компании, известни като политиката на „трите червени линии“, съобщиха местни медии, цитирани от Ройтерс. С това се слага край на правилата, предизвикали дълговата криза, която продължава да натежава върху втората по големина икономика в света, предава Ройтерс.

В отделна нова мярка за смекчаване на финансовия натиск върху сектора властите позволяват също на банките да предоставят удължаване до пет години на заемите за някои имотни проекти, съобщават двама запознати с въпроса източници.

China Real Estate Business, медия, управлявана от Министерството на жилищата и развитието на градските и селските райони, информира, че политиката на „трите червени линии“ на практика е прекратена.

В известен смисъл отказът на Китай от червените линии – ограниченията върху съотношението дълг към налични средства, дълг към активи и дълг към собствен капитал, наложени през 2020 г., които строителните компании не можеха да прекрачват, ако искаха да получат нови заеми, е символичен.

Правилата бяха смекчени преди тази година, съобщават източници от строителния сектор, пожелали да останат анонимни. Анализатори също заявиха, че предизвикателствата пред финансирането на все още дълбоко затруднения сектор ще се запазят, дори и без ограниченията.

Червените линии породиха ликвидна криза

Но книжата на строителните компании поскъпнаха след новината, като цената на акциите на China Overseas Land и на Longfor нарасна с по 6%, а индексът CSI 300 Real Estate в континентален Китай се повиши с 5% до най-високото си ниво от два месеца.

Идеята зад „трите червени линии“ беше да се намали апетитът на сектора към неограничено заемане на средства, но политиката породи обратен ефект, като предизвика ликвидна криза от средата на 2021 г. и оттогава много строителни компании спряха да обслужват дълговете си.

Например China Evergrande, която преди време беше най-голямата строителна компания в страната, вече е в процес на ликвидация, а Country Garden неотдавна завърши преструктурирането на чуждестранния си дълг. China Vanke, друга затруднена водеща строителна компания, получи неотдавна одобрение от кредиторите да забави някои плащания, като предотврати възможно спиране на обслужването на дълга си.

Кризата в сектора, който преди съставляваше около една четвърт от брутния вътрешен продукт (БВП) на Китай, засегна тежко икономиката, като доверието на купувачите на жилища и на инвеститорите се понижи, тъй като множество апартаменти останаха недовършени.

Лиу Шуей, анализатор в компанията за имотни анализи China Index Holdings, казва, че правилата вече не служат на първоначалната си цел поради промените в сектора.

Строителните компании „се отказаха от модела на експанзия, основана на дълг, и вече не отдават приоритет на мащаба пред всичко останало, а се съсредоточават върху висококачествено развитие“, коментира той и добавя, че агресивните компании в сектора вече са спрели да обслужват дълговете си.

Анализатори на Citi отбелязват в бележка, че отмяната на политиката едва ли ще доведе до приток на нови средства в сектора, тъй като повечето частни строителни компании все още се борят за удължаване или преструктуриране на дълговете си. Държавните компании все още трябва да спазват други регулаторни изисквания, за да могат да поемат повече заеми, допълват те.

„Въпреки това смятаме тази стъпка за възможен сигнал, който показва, че намаляването на задлъжнялостта и капацитета на сектора на недвижими имоти е постигнато предвид нагласите“, се казва още в бележката.

Удължаване на заемите на проекти от „белия списък“

Някои имотни проекти отговарят на условията за удължаване на заемите от първоначалните им кредитиращи банки без допълнителни изисквания за обезпечение, съобщават двама източници, пожелали да останат анонимни, тъй като нямат разрешение на говорят публично по въпроса.

Тези проекти влизат в т. нар. „бял списък“, създаден през януари 2024 г. с цел да се гарантира завършването на жилищни проекти. Местните власти номинират подходящи проекти, а банките се насърчават да предоставят финансиране.

Много от тези заеми изтичат след две години. Удължаването ще предостави глътка въздух за строителните компании да завършат недовършените проекти и ще стабилизира дейността им, казват източниците.

През годините китайските власти взеха множество мерки с цел да подкрепят имотния пазар, но цените на новите жилища продължиха да намаляват през декември, което показва продължаващия натиск в сектора.

Официалният вестник на Комунистическата партия съобщи на 1 януари, че имотният сектор в страната остава стълб на икономиката, но „преминава през дълбока корекция“. В статията се призоваваше за „силни действия“ за стабилизиране на очакванията.