BMW поставя октопода в центъра на своята нова стратегия за електромобилите

Цилиндри, работен обем, конски сили – това, което в продължение на десетилетия се смяташе за сърцето и рекламния акцент на автомобилите, губи значение в ерата на електрическата мобилност, пише германското издание Merkur.

BMW разчита на съвсем различна движеща сила за серията иновативни електромобили Neue Klasse: централен суперкомпютър, който контролира електрическите модели на марката като октопод – и компанията подчертава това в реклама с танцуващ октопод.

Автомобилната индустрия търпи трансформация: С триумфа на електромобилността и нарастващите изисквания за функции за автономно управление, производителите трябва да се променят – не само технически, но и в комуникацията си.

Докато броят на цилиндрите или размерът на двигателя преди са били ключов фактор за продажбите, днес софтуерът и интелигентните функции са във фокуса на потребителите. С Neue Klasse BMW прави забележителна крачка от маркетингова гледна точка: централният контролен блок, наречен Heart of Joy, е предназначен да се превърне в търговска марка.

За да постави този нов централен елемент в светлината на прожекторите, BMW стартира необичайна рекламна кампания. Филмът „Запознайте се с октопода Окто “, продуциран от известната агенция Jung von Matt (и анимиран от лондонското студио Parasol), се фокусира върху октопод, танцуващ под вода.

Аналогията: Докато истинското животно има отделен мозък за всяко от осемте си пипала, представеното във видеото главоного се движи елегантно и с перфектна координация – контролирано от единна централна нервна система. Именно това символизира новият контролен блок в BMW: Той координира спирачките, шофирането, рекуперацията и много други функции в реално време, като по този начин осигурява хармонично изживяване при шофиране.

С Heart of Joy BMW навлиза в област, в която европейските автопроизводители доскоро изоставаха от Tesla и китайските марки: софтуера. Досега автомобилите разполагаха с множество малки контролни устройства, отговорни за работата на отделните задачи в автомобила В бъдеще мощен централен компютър ще поеме контрола върху множество функции.

Идеята има за цел да направи автомобилите по-способни за актуализации и да гарантира, че системите работят заедно по-бързо и по-добре – предимство, особено в критични ситуации. Интегрираните функции са до голяма степен разработени вътрешно, което BMW приема като важно предимство.

Първият сериен модел с новия „супермозък“ ще бъде следващото поколение BMW iX3, което ще се произвежда в новия завод на BMW в Дебрецен, Унгария, от края на годината. Платформата обещава увеличен пробег, по-бързо зареждане и напълно нова концепция за работа. Официалната премиера ще се състои на автомобилното изложение в Мюнхен, но потребителите ще трябва да чакат до началото на 2026 г. за да се сдобият с колата.

Новият компонент ще бъде вграден в различни форми във всички електрически модели на BMW: „Това е малък компонент, но изключително важен. Нашите инженери казват, че ще направи всеки по-добър шофьор“, споделя пред Welt.de представител на BMW.

Компанията също така иска да постави нови стандарти по отношение на екологичната съвместимост със своите електрически автомобили от следващо поколение. Според производителя, iX3 50 xDrive отделя по-малко въглероден диоксид от сравним модел с двигател с вътрешно горене само след 21 500 километра.

Ако се използва само зелена електроенергия, тази точка се достига само след 17 500 километра.