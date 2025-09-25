Bosch съкращава 13 хил. работни места в бизнеса си с автомобилни части

Най-големият доставчик на автомобилни части в света Bosch ще съкрати около 13 хил. работни места в бизнеса си с авточасти, тъй като нарастващата конкуренция и мудният европейски автомобилен пазар тласкат компанията към по-дълбоко преструктуриране, съобщава Bloomberg.

Съкращенията, които представляват около 3% от световната работна сила на бизнеса на Bosch за производство на авточасти, ще бъдат извършени до 2030 г. и ще засегнат главно обекти в Германия.

Групата съкрати хиляди позиции през последните години, но все още отчита годишен дефицит от около 2,5 млрд. евро в подразделението за мобилност.

Решението на Bosch подчертава нарастващия натиск върху индустриалната база на Германия, тъй като автомобилните производители и доставчиците се сблъскват с по-високи митнически разходи, приглушено търсене и засилваща се конкуренция в лицето на китайските производители. Демографският натиск в най-голямата европейска икономика повишава разходите за труд, докато цените на енергията остават високи след руската инвазия в Украйна.

Редица германски производители на авточасти са изправени пред излишен капацитет и са подложени на натиск от автомобилните производители да намалят цените, дори когато собствените им разходи за суровини растат. Volkswagen AG и Porsche AG съкращават работна сила и производството, за да компенсират слабите продажби в Китай и разходите около американските мита. В същото време китайските конкуренти печелят пазарен дял в Европа чрез по-евтини батерии, двигатели и електронни компоненти, което намалява маржовете на традиционните производители. Конкурентите на Bosch, Continental AG и ZF Friedrichshafen AG, също намаляват разходите.

„Геополитическата ситуация и търговските бариери, като митата, създават значителна несигурност, с която всички компании трябва да се справят“, коментира Маркус Хайн, член на борда на Bosch, отговарящ за аутомотив бизнеса. „Очакваме конкуренцията да се засили допълнително, така че нашата цел е да се възползваме от възможностите за растеж, където е възможно, и да позиционираме нашите обекти за мобилност по целия свят за в бъдеще“, добавя Хайн.

Bosch е едно от най-големите имена в автомобилния сектор. Произвеждайки множество продукти - от свещи до софтуер за автоматизирано шофиране, компанията е инвестирала огромни суми в нови технологии, включително водородни и електрически превозни средства. Към края на миналата година тя осигурява работа на 417 900 души.

Съкращенията са удар за германския канцлер Фридрих Мерц, чиято партия изостава от крайнодясната „Алтернатива за Германия“ в последните социологически проучвания. Мерц се опита да засили доверието сред избирателите с пакети от разходи и стратегията „Произведено за Германия“, която Bosch подкрепи, но производителите в страната продължават да заличават хиляди работни места в индустрии като стомана, химикали и автомобили.

В Bosch най-дълбоките съкращения ще засегнат историческата база на компанията в региона на Щутгарт. Във Фойербах, където Bosch произвежда дизелови компоненти и е инвестирала във водородни технологии, около 3500 работни места ще бъдат съкратени до 2030 г., тъй като намаляващото търсене оставя компанията с излишен капацитет.

Заводът в Швибердинген ще съкрати около 1750 работни места, което отразява слабите поръчки и бавното внедряване на нови технологии.

Във Вайблинген, Bosch планира да затвори завод с 560 служители, който произвежда конектори за автомобилната индустрия, до 2028 г. след години на свиване на обемите.

В Бюл, център за производство на електрически задвижващи механизми, компанията очаква да съкрати около 1550 работни места, докато приблизително 1250 позиции ще бъдат заличени в Хомбург, където частите за дизелови камиони все още доминират в производството.

Доставчикът заяви, че е информирал работниците и техните представители и ще търси социално отговорни решения, където е възможно. Въпреки това ръководството подчерта, че са необходими бързи действия за възстановяване на конкурентоспособността.

„Германия остава централно място за Bosch“, заяви директорът по труда Щефан Грош. „Но трябва да станем по-ефективни, за да задържим позициите си пред международната конкуренция“.