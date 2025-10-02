Tesla отчете ръст на тримесечните продажби заради изтичането на потребителските стимули

Tesla Inc. отчете изненадващо увеличение на тримесечните продажби на автомобили, тъй като американските потребители ускориха покупките на електрически коли преди изтичането на федералните данъчни облекчения в края на септември, съобщава Bloomberg.

През третото тримесечие компанията е доставила рекордните 497 099 автомобила в световен мащаб, което е със 7,4% повече спрямо същия период на предходната година. Анкетирани от Bloomberg анализатори очакваха приблизително 439 600 продажби.

Tesla се стреми да съживи основния си автомобилен бизнес, който в продължение на няколко тримесечия се сблъскваше с отлив на потребителско търсене заради остарялата продуктова гама, нарастващата конкуренция и премахването на политиките на САЩ в подкрепа на пазара на електрически превозни средства.

Компанията се сблъска и с негативна реакция от страна на потребителите към политическата роля на главния изпълнителен директор Илон Мъск.

Наскоро инвеститорите пренебрегнаха слабите продажби на Tesla за първото полугодие и се фокусираха върху обещанията на Мъск за растеж в области като автономни превозни средства, изкуствен интелект и роботика.

Глобалните продажби на Tesla растат през третото тримесечие. Графика: Bloomberg

Продажбите на електрически превозни средства в САЩ получиха временен възходящ тласък от края на федералното данъчно облекчение до 7500 долара. Постепенното премахване на този стимул за покупка след 30 септември спомогна за нарастващото търсене на модели на General Motors Co., Ford Motor Co. и Hyundai Motor Co.

Данните за доставките на Tesla предоставят предварителен поглед върху финансовите резултати, които компанията ще обяви на 22 октомври. Следващия месец автомобилният производител ще проведе годишното си общо събрание, където инвеститорите ще гласуват за нов пакет трудово възнаграждение за Мъск, което потенциално ще достигне стойност 1 трлн. долара.

Tesla, която отчита комбинирани продажби на Model 3 и Model Y, е доставила 481 166 от тези модели, което е с 9,4% повече спрямо същия период на предходната година. Продажбите на другите превозни средства в гамата на концерна - Model X, Model S и Cybertruck - спадат с 30%.