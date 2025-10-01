САЩ стават свидетел на финален потребителски тласък при електромобилите

Производителите на автомобили в САЩ, включително General Motors Co., Ford Motor Co. и Hyundai Motor Co., отбелязаха скок в продажбите на напълно електрически модели през последното тримесечие, което даде тласък на индустрията въпреки продължаващата несигурност, породена от променящата се търговска политика на президента Доналд Тръмп, съобщава Bloomberg.

Купувачите решиха да се възползват от федералния данъчен стимул при покупка на електрически превозни средства от 7500 долара, който изтече на 30 септември, което увеличи продажбите на изцяло електрически превозни средства с 21% спрямо същия период на предходната година до рекордните 10% от общия пазар, показват оценки на консултантската фирма Cox Automotive.

Този импулс накара анализаторите да повишат прогнозата си за сезонно коригирания годишен темп на продажбите в САЩ до 16,1 млн. превозни средства след по-умерена корекция нагоре през юни до 15,7 млн. броя.

Автомобилните производители, засегнати от промените в политиката, намаляват производството на електромобили и пренастройват продуктовите си планове, за да добавят повече бензинови и хибридни модели. Тази динамика подкрепи пазара на на електромобили, тъй като производителите побързаха да разпродадат запасите си, а намаляването на лихвените проценти помогна на някои купувачи да се отърсят от опасенията относно достъпността.

GM заяви, че продажбите ѝ са се увеличили с 8% през третото тримесечие, водени от доставките на електрически превозни средства, които са се удвоили през периода до над 66 000 броя. Продажбите на Chevrolet Equinox EV на цена от 35 000 долара са нараснали двойно до 25 000 броя. Обемите на продажбите на Cadillac са се увеличили с 25%, тъй като доставките на електромобили също са растат рязко.

Доставките на Ford в САЩ са се увеличили с 8,2% през тримесечието, водени от силните продажби на SUV модели като Bronco, който отчита 41%, и новопроектирания голям SUV Expedition, където увеличените надвхърля над 47%. Продажбите на електрически автомобили на концерна поставиха тримесечен рекорд от 30 612 броя, което е увеличение с 30% на годишна база. Продажбите на пикапи от F-Series растат с 4,7%.

Общите продажби на Hyundai в САЩ за третото тримесечие са се увеличили с 13% до рекордните 239 069 автомобила, като продажбите на електрически превозни средства са се удвоили спрямо предходната година. Ръстовете са особено изразени през септември, когато продажбите на електромобили скачат със 153% спрямо същия месец на 2024 г.

Toyota Motor Corp. отбеляза скок на продажбите с 16% през периода до 629 137 автомобила, водени от доставките на популярния SUV модел RAV4 и на седана Camry. Автомобилният производител заяви, че до миналия месец е разпродал запасите на двата изцяло електрически автомобила в гамата си в САЩ, Toyota BZ4X и Lexus RZ.

„Септември не разочарова; той запазва инерцията“, изтъква пред журналисти в сряда на брифинг Деймън Роуз, вицепрезидент по продажбите на марката Toyota в САЩ.

Все пак несигурността около митата и свързаните с тях разходи е напът да се засили отново, тъй като администрацията на Тръмп се стреми да предоговори условията на търговското си споразумение с Мексико и Канада през следващата година. Независимо от това къде в крайна сметка ще се окажат митата, производителите ще го усетят в структурата на разходите си и ще търсят други начини за справяне с това, освен чрез повишаване на цените, като например премахване на функции или преразглеждане на нивата на оборудване, изтъкват от Cox.