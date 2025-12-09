BMW ще назначи Милан Неделкович за нов изпълнителен директор от май 2026 г.

BMW AG назначава директора на производството Милан Неделкович за свой нов главен изпълнителен директор, предавайки водещата позиция на служител, който ръководи германския производител на луксозни автомобили по време на най-амбициозната продуктова офанзива в прехода му към електрификация, съобщава Bloomberg.

56-годишният Неделкович ще наследи 61-годишния Оливер Ципсе, когато последния се оттегли през май следващата година. Неделкович ръководи производствената мрежа на BMW, включително завода, където се изгражда електрическия i3, който дебютира на пазара през 2013 г.

Гъвкавостта, създадена от следващия лидер на BMW, и атрактивните модели помогнаха на автомобилния производител да спечели преднина пред Mercedes-Benz Group AG в продажбите на електрически превозни средства и да се справи с по-бавното от очакваното търсене на автомобили, задвижвани изцяло с батерии.

Повишаването на Неделкович, който е роден в бивша Югославия и работи в тясно сътрудничество с Ципсе, сигнализира за гладката и организирана промяна в управлението на групата. Въпреки това BMW е изправена пред значителни препятствия - от ерозията на пазарния ѝ дял в Китай до последиците от новите мита на президента на САЩ Доналд Тръмп, които заплашват производствената мрежа, изградена около минимални търговски сътресения.

Централно място в мандата на Неделкович, който е предвиден да продължи до 2031 г., ще заема пускането в продажба на модели от серията Neue Klasse, най-голямата инвестиция в историята на компанията. Поръчките за първия модел, електрическия iX3, надхвърлят очакванията на BMW.

Архитектурата е в основата на следващото поколение електрически модели на компанията и е предназначена да помогне на BMW да се справи с засилващата се конкуренция в лицето на китайски производители като BYD Co. и Xiaomi Corp., както и с подновения натиск на Mercedes към това задвижване.

В края на ноември стана ясно, че BMW обмисля добавянето на удължаващи пробега устройства към някои от своите електрически превозни средства на фона на нарастващото търсене на технологията, популяризирана от китайските конкуренти. Германският производител може да започне да произвежда версии с удължен пробег на модели от висок клас, като например X5 и 7-Series, тъй като те са достатъчно големи, за да позволят вграждането на малък двигател.

Компанията и нейните германски конкуренти се опитват да стимулират продажбите в Китай, след като загубиха пазарен дял от местните производители. Колите с удължен пробег станаха популярни на най-големия автомобилен пазар в света и сега навлизат в САЩ, където клиентите предпочитат големи SUV-ове и често предприемат дълги пътувания. Вариантите с дълга база на BMW, продавани в САЩ и Китай, биха били ефективно да интегрират технологията, посочват източниците.

По време на последния си финансов отчет BMW обяви възвръщаемост на автомобилното производство в размер на 5,3% за тримесечието. Това е в долната част на прогнозирания по-рано диапазон от 5% до 6%. Налозите върху вноса в САЩ и тези на Европейския съюз (ЕС) срещу китайските електромобили свиват маржа на BMW с около 1,8% през третото тримесечие.