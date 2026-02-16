Volkswagen ще съкрати разходите с 20% за всички марки до края на 2028 г.

Volkswagen Group планира да съкрати разходите с 20% за всичко марки от портфолиото си до края на 2028 г., съобщава германското списание Manager Magazin.

Главният изпълнителен директор на германската автомобилна група Оливер Блуме и финансовият директор Арно Антлиц са представили „мащабен“ план за спестявания по време на закрита среща с ръководството на Volkswagen в Берлин, информира Ройтерс, цитирайки германското списание.

Инициативата на групата за намаляване на разходите има за цел да гарантира, че възвръщаемостта ще се върне на устойчиво ниво на фона на спада при продажбите в Китай, американски мита и силната конкурентна среда.

Според Manager Magazin, на срещата не е станало ясно къде точно ще се извършват икономиите и къде ще се подобри сътрудничеството между марките, като е възможно да е била обсъдена и темата за закриване на заводи.

Това контрастира рязко с решението на Volkswagen от края на декември да инвестира 160 млрд. евро до 2030 г. Общите разходи, актуализирани ежегодно като част от петгодишния инвестиционен план на групата, се сравняват със сумата 165 млрд. евро за периода 2025-2029 г. и 180 млрд. евро за 2024-2028 г., като 2024 г. бележи връх.

В началото на годината Volkswagen обяви, че очаква ръст на продажбите на електрически превозни средства тази година, тъй като групата подготвя гама от достъпни модели, задвижвани изцяло с батерии. Спадът в Китай неутрализира ефектите от силния растеж в Европа, като Volkswagen залага, че новите модели, включително компактният ID. Polo, чиято цена е около 25 хил. евро, ще увеличат продажбите през 2026 г.

„Само в Китай ще пуснем на пазара повече от десет нови електрически модела тази година“, заяви Мартин Сандер, член на борда на директорите на марката, отговарящ за продажбите и маркетинга.

По отношение на американските мита Volkswagen обяви, че няма да продължи с изграждането на планирания завод на Audi в САЩ, освен ако не бъдат намалени налозите. Премиум марката обмисля изграждането на американски производствен обект от 2023 г.. Компанията беше насърчена от субсидиите, които щяха да направят инвестицията икономически жизнеспособна.

Според Bloomberg митническите бариери са стрували на Volkswagen 2,1 млрд. евро през първите девет месеца на 2025 г.

Относно Китай, групата планира да увеличи износа на автомобили, произведени в Китай, тъй като германският концерн се опитва да се възползва от ниските производствени разходи на азиатската страна на фона на ожесточената ценова война в сегмента на електромобилите.

Най-големият европейски автомобилен производител по пазарен дял стартира доставки от Китай до Близкия изток и Югоизточна Азия. Той също така обмисля продажбата на новите си китайски модели в Африка и Южна Америка, заяви Оливер Блуме.

Автомобилният производител преразглежда присъствието си в Китай, за да се конкурира по-ефективно на пазар, където местните производители, водени от BYD Co., поеха контрола върху производството на електрически превозни средства. Компанията е намалила производствените разходи, като е преместила допълнително научноизследователска и развойна дейност в Китай и си партнира за софтуер с местния производител Xpeng Inc.

Volkswagen планира да представи 20 нови електрифицирани автомобила на най-големия автомобилен пазар в света тази година. Целта на инициативата е да се спре спадът при продажбите, който намали обемите на компанията в Китай до около 2,7 млн. превозни средства през миналата година, от над 4 млн. броя продадени коли преди пандемията.