България е втора в ЕС по спад на продажбите на нови коли през януари

България отчита един от най-големите спадове при регистрациите на нови леки коли в рамките на Европейския съюз (ЕС) през януари, воден от понижението при бензиновите и дизеловите задвижвания, показва нов доклад на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Продажбите на нови леки коли на българския пазар се понижават с 19,4% до 3218 броя спрямо 3995 броя година по-рано. Единствената страна, която отчита по-голям спад в рамките на ЕС е Румъния, където регистрациите се свиват през януари с 33,5% до 7927 превозни средства.

Забележителен е ръста в общите продажби в Естония – 155,9%, като страна е ръст в това отношение в пределите на блока.

Общо за ЕС продажбите през януари се понижават с 3,9% до 799 625 превозни средства спрямо отчетените година по-рано 831 945 автомобила. Това са и най-ниските обеми от август, когато блокът регистрира 677 786 продадени коли.

Малта се нарежда на второ място в блока по ръст на продажбите, записвайки 38,6-процентно увеличение на регистрациите през януари, въпреки че обемите са незначителни спрямо основните регионални пазари.

Общите продажби в Германия, най-големият пазар на автомобили в ЕС, се свиват през януари с 6,6% до 193 981 превозни средства, докато регистрациите във Франция се понижават с подобен темп до 107 673 превозни средства. За разлика от това продажбите в Италия растат с 6,2% до 141 993 превозни средства, докато в Испания те се увеличават с 1,1% до 72 334 коли.

Продажби на нови коли в ЕС през последните 12 месеца. Източник: АСЕА

Вид на задвижването

Изцяло електрическите автомобили (BEV) представляват 19,3% от пазара на ЕС през януари, което е увеличение спрямо ниската база от 14,9% година по-рано. Делът на хибридите достига 38,6%, като това задвижване остава предпочитан избор сред потребителите в блока. Междувременно комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спада до 30,1%, спрямо 39,5% година по-рано.

През януари са регистрирани 154 230 нови BEV в ЕС. Четирите най-големи пазара в ЕС за това задвижване – Франция, Германия, Белгия и Нидерландия - заедно представляват 60% от регистрациите на електрически автомобили в региона. И докато във Франция и Германия регистрациите на BEV се увеличават съответно с 52,1% и 23,8 на сто, тези в Белгия и Нидерландия се свиват съответно с 11,5% и 35,4 на сто.

Регистрациите на нови хибриди в блока се увеличават през януари с 6,2% до 308 364 превозни средства, подкрепени от силното търсене в Италия (+24,9%) и Испания (+9%). Във Франция продажбите на това задвижване се увеличават минимално с 0,1%, а в Германия се свиват с 1,8 на сто.

Регистрациите на плъгин хибриди в ЕС запазват траектория на силен растеж, достигайки обем от 78 741 бройки през първия месец на 2026 г. Това се дължи на нарастващите обеми на ключови пазари като Италия (+134,2%), Испания (+66,7%) и Германия (+23%). В резултат на това делът на плъгин хибридите расте до 9,8% спрямо 7,4% за януари 2025 г.

През януари регистрациите на бензинови автомобили в ЕС се свиват с 28,2%, като всички основни пазари отчитат отлив на търсене. Франция регистрира най-рязък спад, като регистрациите се понижават с 48,9%, следвана от Германия (-29,9%), Италия (-25,5%) и Испания (-22,5%).

Със 175 989 регистрирани нови автомобила миналия месец, пазарният дял на бензиновите автомобили спада до 22% от 29,5% през същия месец на миналата година. Пазарът на дизелови автомобили продължава низходящата си тенденция, като регистрациите в ЕС намаляват с 22,3%. Пазарният дял на това задвижване пада до 8,1%.

Купувачите в Германия, която представлява 22% от европейския пазар на леки автомобили през миналата година, се въздържат от покупки на фона на високите цени на превозните средства и нарастващата безработица, тъй като основните индустриални компании съкращават производството и работните места, коментира данните Константин Гал от консултантската фирма EY, цитиран от Bloomberg.

„Нивото на продажбите ще остане ниско, както в Германия, така и в цяла Европа“, изтъква Гал, позовавайки се на мрачните икономически перспективи и нестабилната геополитика.

В Германия търсенето на електрически автомобили може да нарасне още повече, след като правителството представи в средата на януари програма за субсидии за такъв тип превозни средства на стойност 3 млрд. евро, насочена към хора с ниски до средни доходи. Мярката е отворена за всички производители, включително за тези от Китай.

Български пазар

Въпреки че общите продажби спадат с двуцифрен темп през януари, България отчита засилен интерес към екологичните задвижвания. Регистрациите на BEV се увеличават през януари със 17,4% до 182 броя спрямо 156 броя година по-рано. Продажбите на хибриди растат със 140% до 204 броя спрямо 85 броя за същия месец на 2025 г. Тук страната ни се нарежда на второ място по ръст в ЕС, изпреварвана единствено от Естония, където регистрациите на хибриди се увеличават със 158,3%.

Продажбите на плъгин хибриди на българския пазар растат с 15,4% до 45 броя спрямо 39 броя година по-рано.

Междувременно търсенето на нови бензинови коли се понижава с 25,8% до 2378 броя спрямо отчетените през януари 2025 г. 3205 превозни средства.

Регистрациите на нови дизелови коли се свиват с 18,9% до 403 броя спрямо 497 броя година по-рано.

Продажби на нови коли в България през последните 12 месеца. Източник: АСЕА

Представянето на Естония

Трябва да се отбележи и силното представяне на Естония във всяка една категория при задвижванията. Страната отчита 101,3% ръст на регистрациите на плъгин хибриди, 158,3-процентно увеличение при търсенето на хибриди, 248,8% ръст при продажбите на бензинови коли и 431,4% увеличения при регистрациите на дизелови модели. Страната е лидер по растеж във всеки един от тези сегменти, което се дължи на ниската база от миналата година, когато беше въведена нова такса върху моторните превозни средства, довела до рязък отлив на търсене.

Продажби на водещите европейски производители на автомобили през януари. Източник: Bloomberg

Производителите

Водещият европейски автомобилен концерн Volkswagen Group отчете 3,7% спад на продажбите през януари, при пазарен дял от 27,5%. Френско-италианската група Stellantis регистрира 9,1% ръст на продажбите, като пазарният ѝ дял расте до 18,2% от 16,1% година по-рано. Френската Renault Group отчете 16,7% спад на регистрациите, при пазарен дял от 9,4%. Японската компания Toyota записа 14,3% понижение при регистрациите в региона, като пазарният ѝ дял достига 7,7%. Южнокорейската група Hyundai отчете 14,7% спад на продажбите, при дял от 6,9% от общия пазар.

Производителите на автомобили продължават да се адаптират към неравномерния преход към електрически превозни средства. По-рано този месец Stellantis NV обяви отписвания на стойност 22,2 млрд. евро, свързани предимно с нерентабилни проекти за електромобили, като групата отмени разработването на няколко модела.

Porsche AG и компанията майка Volkswagen AG също пренасочиха амбициозните си планове за внедряване на електрически автомобили, като се фокусираха върху добавянето на плъгин хибридни модели.