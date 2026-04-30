Възвръщаемостта при Porsche се подобрява, докато Volkswagen продължава да буксува

Маржът на оперативната печалба на Volkswagen AG за първото тримесечие се свива поради негативните ефекти от американските мита и еднократни такси, като германският производител на автомобили цели да реализира повече икономии на фона на нарастващата конкуренция на ключови пазари, съобщава Bloomberg.

Оперативната възвръщаемост на групата се понижава до 3,3% през първите три месеца на годината, в сравнение с 3,7% година по-рано. Резултатът е „твърде нисък“, според главния финансов директор Арно Антлиц, който заяви, че компанията се стреми към по-голяма ефективност на фона на силната конкуренция в лицето на китайските производители на автомобили както в Китай, така и в Европа.

„Конкуренти от Китай идват в Европа и изграждат нови, ефективни заводи в Източна и Южна Европа“, посочва Антлиц, цитиран от Bloomberg. „Няма да можем да издържим на конкурентния натиск със заводи, които не работят на пълен капацитет“, добавя той.

Продажбите на китайските автомобилни производители в Европа се увеличават рязко, като водещи са BYD и MG, част от групата на SAIC. Новите конкуренти сега увеличават усилията си за установяване на производствени мощности в Европа, след като Европейският съюз (ЕС) въведе мита за произведените в Китай електрически превозни средства и работи по нови ограничения за насърчаване на местното производство. Новите участници и хладният европейски пазар доведоха до обособяване на свръхкапацитет, особено сред фабриките на Volkswagen и Stellantis NV.

Германската група, най-големият производител на автомобили в Европа и втори по пазарен дял в света, планира допълнително да намали глобалната си дейност, тъй като се сблъсква с това, което главният изпълнителен директор Оливер Блуме нарече „ново нормално“ по отношение на геополитическа нестабилност, търговските бариери и конкуренцията от Китай.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме. Снимка: Bloomberg LP

Продажбите на Volkswagen намаляват в САЩ и Китай, като производителят не вижда особено голяма възможност за бързо възстановяване.

Volkswagen също така потвърди плановете си за намаляване на сложната конструкция на автомобилните платформи и броя варианти на моделите, за да спести разходи.

Porsche и Audi, водещите двигатели на печалбата на Volkswagen, също изпитват затруднения, след като стратегиите им за електрически модели не се оказаха подходящи. След години на спънки в разработката и забавяния на ключови модели, и двете компании се опитват да си възвърнат инерцията, за да се справят с конкуренти като Xiaomi Corp., Nio Inc. и BMW AG по отношение на софтуера от следващо поколение.

По-ниската оперативна възвръщаемост на Volkswagen включва и такса от приблизително 500 млн. евро за прекратяване на производството на единствения електромобил, произведен в САЩ, ID.4.

Подобрение при Porsche

Porsche AG отчете тримесечна рентабилност в горния край на прогнозирания годишен целеви диапазон, тъй като германският производител на луксозни автомобили се преструктурира, за да стане по-ефективен.

Водещата премиум марка в портфолиото на Volkswagen отчете оперативна печалба от 595 млн. евро за първото тримесечие, което води до възвръщаемост от 7,1%, близо до горната граница на целевия годишен диапазон. Печалбата е по-ниска спрямо тази, отчетена от Porsche година по-рано до голяма степен поради американските мита и по-ниските нива на доставки, включително 21-процентния спад в Китай.

Германските автомобилни производители променят своите моделни гами и стратегии, докато търсят решение на проблема с излишния производствен капацитет, митата и слабите продажби в Китай, най-големият автомобилен пазар в света. Последиците от конфликта в Близкия изток също заплашват да им нанесат допълнителен удар.

Porsche, някога основен генератор на печалбата на Volkswagen, е засегната особено силно от тези ефекти. Доставките през миналата година отчетоха най-големия си спад от 2009 г. насам, а акциите са поевтинели приблизително наполовина спрямо стойността им при листването през 2022 г.

Производителят беше принуден да понижи прогнозите си четири пъти миналата година, поемайки такси от близо 4 млрд. евро, след като се отказа от плановете си за бърза електрификация на продуктовата гама.

В опит да намали броя на служителите, новият главен изпълнителен директор на Porsche Майкъл Лайтърс трябва да започне преговори с лидерите на синдикатите за съкращения на работни места през следващите месеци.

Преди това Porsche се споразумя да намали броя на служителите си с около 3900 души до края на десетилетието, включително 2000 временни работници. В момента компанията осигурява работа на приблизително 40 000 души.

Производителят също така обмисля броя и вида на бъдещите модели, позиционирани над популярните двуврати спортни автомобили, за да подкрепи печалбата.

„Porsche щателно разглежда всеки един разходен елемент, оптимизира всичко, което имаме, поставя под въпрос всичко, което имаме“, заяви главният финансов директор Йохен Брекнер, цитиран от Bloomberg.

Компанията потвърди насоките си за годината, отбелязвайки, че прогнозата не отчита ефектите от продължаващия конфликт с Иран. Освен че увеличава разходите и намалява търсенето, войната в Близкия изток рискува да причини смущения във веригата за доставки.

Приходите ѝ спадат през първото тримесечие с 5,2% до 8,4 млрд. евро. Доставките се свиват с 15% за периода, след като Porsche прекрати производството на моделите 718 Boxster и Cayman.

Миналата седмица автомобилният производител се споразумя да продаде дела си в предприятието, което притежава марката суперавтомобили Bugatti, като част от план за оттегляне от ултралуксозните автомобили и фокусиране върху основния бизнес.