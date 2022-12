Глобалната експанзия на китайските автопроизводители минава през логистиката

Някои автомобилни компании от азиатската страна купуват собствени кораби, с които да изнасят новите автомобили в чужбина, избягвайки един значим проблем

Две от най-големите китайски автомобилни компании са решени да гарантират, че превозните им средства могат да бъдат доставени до всеки клиент в Азия, който ги е поръчал, като купуват кораби, с които да транспортират готовата продукция, съобщава Bloomberg.

BYD Co., която произвежда само електрически и хибридни автомобили, полага допълнителни усилия, за да избегне проблеми при доставките до клиентите, поръчвайки най-малко шест кораба през октомври, всеки с възможност да превозва 7700 автомобила, срещу 5 млрд. юана (710 млн. долара).

Държавният концерн SAIC Motor Corp., която вече управлява петия по големина търговски морски флот в света чрез транспортното си подразделение SAIC Anji Logistics Co., обяви търг за седем нови плавателни съда, всеки от които може да побере 8900 превозни средства.

Тъй като въпросните кораби не се очаква да бъдат пуснати в експлоатация поне още няколко години, това представлява смел залог относно глобалното потребителско търсене на китайски автомобили. Китай наскоро изпревари Германия като втори по големина износител на автомобили в света, изнасяйки почти 2,6 млн. автомобила отвъд граница през първите 10 месеца на 2022 г. Дори неочакваният спад на търсенето на китайски стоки през октомври не прекъсна тази възходяща траектория при износ на автомобили и шасита, който нарасна с 60% спрямо същото време на миналата година до 352 000 броя, достигайки по стойност рекордните 7,1 млрд. долара.

Но въпреки че износът на автомобили расте, броят на автомобилните превозвачи в световен мащаб почти не се променя, изтъква Син Юе от базираната в Шанхай консултантска фирма Clarksons Research Services.

Китай се превръща в глобална сила при износа на превозни средства. Източник: Bloomberg

Разходите за доставка скочиха до небето и сега са налице „много инвестиции, които се наливат в изграждането на нови кораби за превоз на автомобили поради това несъответствие между търсенето и предлагането“, добавя Син.

Дефицитът на кораби разтяга веригата на доставки на автомобили, която вече беше изтощена от недостига на полупроводници, липсата на достатъчно работа ръка и скорошните задръствания по пристанищата заради коронавирусните мерки в Китай. Дневната тарифа за плавателен съд с капацитет до 6500 автомобила нараства до около 100 хил. долара на ден от октомври, повече от десетократно спрямо нивата от 2020 г. и своеобразен пик поне от 2000 г., добавят от Clarksons.

Според Тобиас Барц, председател и главен изпълнителен директор на Rhenus Logistics, на фона на всички прекъсвания във веригата на доставки, има логика в усилията на китайските автомобилни производители да си осигурят собствен морски превоз.

Недостигът принуждава много логистични компании да държат в експлоатация кораби на 30 или повече години, вместо да ги бракуват, което повишава риска от инциденти.

Китайските автомобилни концерни не са единствените, които се сблъскват с подобни проблеми. Tesla Inc., която използва услугите на Anji Logistics, също имаше затруднения при транспортирането на превозни средства от своите фабрики.

Морският транспорт не може да поддържа темпа на международната търговия с нови автомобили. Източник: Bloomberg

„Нямаше достатъчно кораби, нямаше достатъчно влакове, нямаше достатъчно превозвачи на автомобили, които действително да подкрепят вълната“ от доставки на превозни средства в края на последното тримесечие, заяви главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск по време на представянето на финансовия отчет на компанията за третото тримесечие .

BYD и SAIC не са първите автомобилни производители, които управляват свои собствени транспортни кораби. Toyota Motor Corp. притежава спедиторската компания Toyofuji Shipping Co., докато южнокорейската Hyundai Motor Co. контролира логистичната група Hyundai Glovis Co.

Само преди няколко години Китай продаваше автомобили основно в развиващите се икономики в Африка и Близкия изток. Но нарастването на производството на електрически превозни средства даде тласък на произведените в Китай автомобили, които се насочиха и към Европа, която сега е най-големият пазар за изнасяните от китайските компании превозни средства.

През първите 10 месеца Китай е изнесъл над 852 хил. електромобила, като над една пета от тях представляват модели на Tesla, произведени в гигафабриката на американския автомобилен производител в Шанхай.

Износът на произведени в Китай електромобили нараства. Източник: Bloomberg

Разбира се, някои не са напълно уверени, че закупуването на кораби в момента е правилното решение.

„Разходите за доставка на автомобили се очаква да намалеят, тъй като рисковете се изместват от недостиг към пренасищане на автомобилния пазар“, коментира Крейг Фулър, основател и главен изпълнителен директор на FreightWaves. С облекчаването на проблемите във веригата на доставки „рискът е по-скоро от страна на търсенето“, добавя той.

Въпреки това китайските автопроизводители са категорични в своите стремежи да контролират колкото се може повече от този процес. Nio Inc. и Chery Automobile Co. също се оглеждат за кораби, съобщават местните китайски медии.

Сред китайските марки SAIC е лидер по отношение на износа. Компанията продаде 697 хил. автомобила в чужбина през 2021 г. - подкрепена от успеха на MG Motor, британската марка, която притежава - и се стреми към 800 хил. продажби през тази година. Това е далеч от покриването на годишния му капацитет за превоз, който възлиза на около 10 млн. превозни средства, но междувременно корабите на SAIC могат и обслужват и други производители на автомобили, включително Nio.