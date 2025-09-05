BMW поема по дългия път към бъдещето с Neue Klasse

Ситуацията в Европа не изглежда добре, тъй като местните автомобилни производители са изправени пред силната конкуренция в лицето на технологично напредналите и по-евтини модели на компании като BYD Co. и Xiaomi Corp. Но поне един западен производител се стреми да убеди клиентите и инвеститорите, че може да се конкурира с най-доброто, което предлагат Китай или Tesla. Германската група BMW може би е намерила идеалната формула за това, пише Bloomberg.

Автомобилният производител представи електрическия SUV iX3. Събитието има за цел да демонстрира усъвършенствания хардуер и софтуер, които ще бъдат в основата на бъдещите модели на BMW.

Наречен Neue Klasse, в знак на почит към моделите от миналото, които спасяват BMW от финансов крах през 60-те години на миналия век, новите му технологични градивни елементи ще позволят по-голям пробег с батерия, по-бързо зареждане и много по-добро потребителско изживяване. Компанията твърди, че iX3 може да се измине до 800 километра с напълно заредена батерии. Ако бъде оставен включен към мрежата за 10 минути, това ще осигури на автомобила пробег от над 350 км.

С инвестиция от над 10 млрд. евро (и период на подготовка от около пет години, голямото рестартиране на BMW изглежда е било добре калибрирано за епоха, в която автомобилите се оценяват повече по софтуерните характеристики, отколкото по конските сили.

Журналистите, които вече са тествали прототипи, са впечатлени от динамичните реакции на шофиране и футуристичното купе – вместо обичайното арматурно табло, иновативен панорамен дисплей се простира по цялото предно стъкло.

Изглежда, че BMW също така е възприела по-изчистен език на външния дизайн: сега няма и следа от огромните решетки, които помрачиха някои от последните модели.

Рядко се случва BMW да направи такъв голям фурор; компанията дава приоритет на дългосрочното мислене, докато ръководителите ѝ се опитват да избегнат противоречия или театралност. Почти половината от акциите на BMW се контролират от семейството Куанд, чието спокойствие и дискретност контрастират с помпозността на Илон Мъск - неговите обещания подхранват цената на акциите на Tesla, докато BMW остава пренебрегвана от много инвеститори и понякога дори презирана.

Базираната в Мюнхен компания беше критикувана преди няколко години за отказа си да се присъедини към възхода на електромобилите, въпреки че европейските ѝ конкуренти обещаваха да се електрифицират напълно до края на десетилетието. Ръководството на BMW настояваше, че предоставянето на избор на клиентите между електрически, хибридни, бензинови или водородни превозни средства ще бъде от съществено значение за стратегията и пазара през следващите години, тъй като преходът ще се реализира постепенно и с различна скорост в световен мащаб.

BMW научи този урок по трудния начин: компанията беше един от пионерите в производството на електромобили, но търсенето на нейния екстравагантен хечбек i3, пуснат на пазара през 2013 г., се оказа разочароващо.

Фабриките на компанията бяха надлежно оборудвани да произвеждат няколко варианта на задвижванията на една и съща производствена линия, докато настоящите ѝ електрически автомобили са проектирани да изглеждат подобно на аналозите с двигатели с вътрешно горене, за да не отблъскват клиентите.

„Зависимостта от една технология може да бъде вредна за индустрията“, посочва главният изпълнителен директор Оливер Ципсе пред инвеститори през юли. „Слагането на всички яйца в една кошница е лошо разпределение на активите“, добавя той.

Упоритостта на BMW се оказа правилна: Докато Mercedes-Benz Group AG, Porsche AG и Volvo Car AB отстъпиха от амбициите си за електрификация на фона на няколко нашумели провала, BMW се придържа към философията си за технологична отвореност и все още очаква електромобилите да допринасят с повече от 50% от продажбите на групата през 2030 г.

Сега компанията предлага електрически превозни средства във всички ключови сегменти и те се оказаха хит - дори преди появата на Neue Klasse. През първата половина на годината електрическите превозни средства съставляват една четвърт от доставките на BMW в Европа, където продажбата на моделите ѝ, задвижвани чрез батерии, са засенчени само от Volkswagen AG и Tesla.

Вярно е, че BMW изпитва затруднения в Китай, където съкращава дилърската си мрежа след загуба на пазарен дял. Компанията е изправена и пред финансов удар от американските мита, макар че може да компенсира допълнителните разходи, като изнася автомобили по-евтино от САЩ за Европа.

Въпреки това BMW се справя много по-добре с тези главоболия от някои от своите конкуренти. Докато Porsche многократно намали прогнозата си за печалбата тази година и сега е напът да бъде изхвърлена от водещия германски борсов индекс DAX, BMW се придържа към прогнозата си за оперативен марж между 5% и 7% през 2025 г.

След като големите инвестиции за Neue Klasse вече са направени, а батериите в предстоящите ѝ електрически автомобили ще струват много по-малко от тези при предишните модели, маржовете на BMW би трябвало да се подобрят през следващите години.

Въпреки че акциите на компанията се представиха по-добре от тези на конкурентите от началото на годината, пазарната капитализация на BMW от 56 млрд. евро не е много по-висока от нетните финансови активи, свързани с автомобилния сектор, на стойност 45 млрд. евро. Това е само малка част от оценката на Tesla от над 1 трлн. долара. Ситуацията вероятно няма да се промени, докато BMW не докаже, че може да се справи с високотехнологични модели като SUV YU7 на Xiaomi, балансирайки между цена и качество.