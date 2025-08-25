BYD се опитва да надгради имиджа си с фокус върху пистите и високите скорости

Името BYD Co. се свързва основно с масовия пазар на електрически превозни средства. Китайският автомобилен гигант, който произвежда повече електрически автомобили от всеки друг на планетата, залага на марка, изградена върху обема и достъпността, пише Bloomberg.

Автомобилите на BYD са се превърнали в обичайна гледка по китайските пътища и са предпочитани от шофьорите на градски таксита и тези от услугите за споделено пътуване. Това е породило популярна шега – въпреки че абревиатурата BYD официално означава Build Your Dreams ("Изгради мечтите си"), мнозина се шегуват, че е съкращение от Be Your Driver ("Твоят шофьор").

Сега BYD се опитва да пренапише този наратив, пускайки в продажба луксозни модели на цена над 200 хил. долара. Последният му опит да се отърве от познатия си облик включва изграждането на цяла писта за автомобилни състезания и тестове, за да привлече потенциални клиенти от улицата.

По-рано този месец базираният в Шънджън автомобилен производител откри пистата в Джънджоу, град с над 10 млн. души население в Централен Китай. Това е част от план за инвестиране на 5 млрд. юана (700 млн. долара) в изграждането на писти, които са отворени за обществеността и са проектирани специално за превозни средства, задвижвани с нов вид енергия.

Срещу входна такса от 599 юана (84 долара) ентусиастите могат да се насладят на екшъна в продължение на един час. Срещу няколко долара повече, амбициозните състезатели могат да получат достъп до по-широка гама от премиум модели на BYD и именно тук нещата стават интересни. Шофьорите могат да тестват колите на 550-метрова права писта и да изпробват стандартен слалом - грациозна, повтаряща се зигзагообразна маневра, или по-агресивното единично аварийно завиване, предназначено да се тества стабилността и пъргавината на автомобила.

Има и дюна, изградена с над шест хиляди тона пясък, която предлага стръмен наклон от почти 30 метра, плюс басейн, където електрическите автомобили Yangwang могат да бъдат изпробвани във вода.

Осигуряването на всичко това от BYD за широката общественост е странно отклонение, като се има предвид, че традиционните производители на автомобили предпочитат да запазят пистите само за себе си, главно за научноизследователска и развойна дейност. Някои луксозни марки, като BMW и Porsche, предлагат тестове на писта за купувачите на своите високопроизводителни автомобили, но като цяло фокусът е върху еднократното преживяване.

BYD не е единственият китайски автомобилен производител, който се занимава с моторни спортове. Zhejiang Geely Holding Group Co. е построила няколко писти, включително Ningbo International Circuit, а основателят и председател на групата Ли Шуфу дори предложи създаването на състезателните писти, отговарящи на международните стандарти, които да бъдат подкрепяни от Пекин със земя и данъчни облекчения.

Междувременно прототипът SU7 Ultra на Xiaomi Corp. счупи рекорда за най-бърза обиколка на световноизвестната писта „Нюрбургринг“.

За пуристите при моторните спортове концепцията на BYD представлява парадокс. Самата същност на моторните спортове отдавна е свързана с интуитивното преживяване: рева на двигателите, вибрациите на каросерията на автомобила и суровата, нефилтрирана обратна връзка от пътя.

За разлика от тях, електрическите превозни средства се характеризират с почти безшумната си работа и мигновено, линейно ускорение. Един състезател от старата школа, свикнал с тактилното усещане на ръчното превключване на предавките, може да възприеме тихото бръмчене на електрическия мотор като предателство към духа на спорта.

Нарастващият брой интелигентни и автоматизирани функции може да засили това разочарование.

В традиционните състезания уменията на водача - прецизното боравене със съединителя, спирачката и газта - са това, което тласка колата до нейните граници. Но състезанията с електрически автомобил с функции за подпомагане на водача създават впечатлението, че колата, а не водачът, прави повечето корекции.

„Наистина всичко зависи от личното ви определение за „удоволствие от шофирането“, коментира Шон Джоу, коментатор от Формула 1 и автомобилен инфлуенсър, базиран в Шанхай.

Вероятно BYD не се опитва да промени света на пистовите шофьори, а по-скоро да изгради нова култура на шофиране, без да отчуждава основната си клиентска база. Освен състезателни тренировки, пистата в Джънджоу позволява и по-обикновени неща като интелигентно задвижване на всички колела и автоматизирано паркиране.

Но BYD не се ограничава с тази писта. Други градове, включително Хъфей и Шаоксин, са в списъка с писти за подобни изживявания.

След като завладя масовия пазар, BYD има само две възможности да се изкачи по стълбицата, смята Джоу. „Или става супер луксозен, като Rolls-Royce, или става супер спортен, като Ferrari. В крайна сметка ценовата сила на една марка се определя от емоционалната стойност, която тя предлага, а тази стойност може да бъде предоставена само по няколко ключови начина“, заключва той.