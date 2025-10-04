Новите мерки за износ на електромобили в Китай целят да защитят репутацията на страната

Новото изискване на Китай да предоставя разрешителни на автомобилните производители за износ на електрически превозни средства поставя акцент върху усилията на Пекин за затягане на контрола върху разрастващата се индустрия и помага на страната да отговори на обвиненията, че залива световния пазар с евтини автомобили, пишат анализатори, цитирани от Bloomberg.

От началото на следващата година производителите на автомобили в Китай ще се нуждаят от лицензи за износ на електрически превозни средства, което трябва да ги приведе в съответствие със съществуващите правила за конвенционалните и хибридни автомобили.

Мярката е предназначена да ограничи износа на нискокачествени продукти, да предотврати дъмпинга и да накара компаниите да се конкурират по отношение на технологиите, а не на цените, пише Цуй Донгшъ, генерален секретар на Китайската асоциация на производителите на леки автомобили (CPCA).

Новите правила подчертават засиленото наблюдение, на което е подложен китайският автомобилен пазар, тъй като Пекин се стреми да управлява по-внимателно това, което описва като „здравословно развитие“ на индустрията и да ограничи „ инволюцията “ - термин, използван за описание на интензивна конкуренция, която води до намаляваща възвръщаемост - в редица сектори.

Досега властите успяваха да се справят с дългогодишната ценова война на вътрешния пазар, която тласна някои производители към фалит, принуждавайки местните автомобилни производители да ускорят плащанията към доставчиците си. Стремежът към по-стриктно регулиране на износа разширява този контрол върху по-голяма част от веригата на доставки, като същевременно сигнализира за нарастването на отвъдграничните доставки - източник на напрежение с основни търговски партньори като Европейския съюз (ЕС), САЩ и Канада.

„Подозирам, че това се дължи на търговските отношения, особено с Европа, така че те биха могли да помогнат за справяне с обвиненията в дъмпинг в бъдеще. Това също така ще принуди компаниите да бъдат по-внимателни по отношение на разширяването на капацитета“, коментира Син-Яо Нг от Aberdeen Investments. „Ако това доведе до по-внимателно разширяване на капацитета, тогава ще бъде добра новина и за вътрешния пазар. Ако компаниите продължат да се разширяват агресивно и започнат да срещат трудности при износа, тогава вместо това те може да действат още по-агресивни на вътрешния пазар“, добавя той.

Тази стъпка би могла да подкрепи усилията на Пекин да премахне употребяваните автомобили с „ нулев пробег “ – при които автомобилните производители препродават превозни средства на дилъри или търговци, които след това продават по същество новите автомобили на значително по-ниски цени, позволявайки на концерните да регистрират продажби и да изпълняват целите си. Практиката може да доведе и до това компании да попълват фалшиви документи, за да претендират за субсидии, отпускани от местните власти и централното правителство за насърчаване на потреблението.

Анализаторите посочват, че е малко вероятно утвърдени играчи в производството на електрически превозни средства като BYD Co., Geely Automobile Holdings Ltd. и SAIC Motor Corp. да се сблъскат с проблеми с получаването на необходимите разрешителни, тъй като Пекин не би искал да ограничава износа предвид слабостта на китайската икономика.

Също така не е ясно как този ход може да повлияе на бизнеса на западните автомобилни производители, които изнасят електрически превозни средства от заводи в Китай. BMW AG, която произвежда електрически модели Mini Cooper и Aceman в Китай за износ към Европа съвместно със своя партньор Great Wall Motor Co., заяви, че като чуждестранен производител винаги е трябвало да кандидатства за експортни лицензи. Компанията не очаква ограничение на бизнеса си в страната заради новата мярка.

Повечето големи китайски автомобилни производители „не би трябвало да имат проблем с получаването на разрешителни за износ на своите електрически автомобили с батерии“, заяви в бележка анализаторът на Bloomberg Intelligence Джоана Чен. „Новото правило за износ е част от по-широките усилия на Китай за затягане на надзора върху качеството на продуктите и дългосрочното развитие на електрическите превозни средства, когато ожесточената конкуренция принуждава повечето автомобилни производители да приемат масово намаляване на разходите“, изтъква тя.

Китай е изнесъл 1,5 милиона електрически превозни средства и хибриди през първите осем месеца на тази година, което е с 87% повече спрямо същия период на миналата година, изчислява Китайската асоциация на производителите на автомобили. Тези обеми растат въпреки митата на ЕС – основната дестинация на този износ.