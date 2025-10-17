Копае ли европейската автомобилна индустрия собствения си гроб?

Онези, които не харесват електрическите превозни средства (BEV), стават все по-смели. Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА) призова за допълнително данъчно облагане на китайската конкуренция, за да се компенсират държавните субсидии в азиатската страна. Според лобистката група това ще създаде равни условия за конкурентите.

На теория в това искане няма нищо лошо. На практика обаче то обезсмисля фокуса върху научноизследователската и развойна дейност, вложена в китайските електромобили, и икономиите от мащаба, които техните производители имат, пише Clean Technica.

След като успя да направи китайските електрически превозни средства по-малко конкурентоспособни, АСЕА поиска две години отсрочка за изпълнение на изискванията на ЕС за средните емисии от нови превозни средства.

Става въпрос за европейския регламент CAFE, за който компаниите трябваше да се подготвят в рамките на десетилетие. Регламентът не беше изненада за производителите на автомобили, като повечето от тях бяха добре подготвени да го изпълнят.

Желанието на АСЕА беше удовлетворено и сега нейните компании имат три години, за да достигнат целите за емисиите. Това обаче не е добра новина за продажбите на електрически превозни средства в ЕС.

Миналата седмица Transport&Environment съобщи, че АСЕА иска да попречи на изпълнението на целта за прекратяване на продажбите на нови коли с двигател с вътрешно горене в Европа след 2035 г.

Този опит е разрушителен по повече от един начин, пренебрегвайки борбата с климатичните проблеми.

Европейската автомобилна индустрия изостава значително от Китай в разработването на технологии за изцяло електрически автомобили и веригата на доставки, която ги поддържа. Ако европейските компании не се ангажират изцяло с решаването на този проблем, това само ще го разшири, ощетявайки допълнително конкурентоспособността на индустрията в Европа.

Европа вече изгуби някогашната си водеща позиция на китайския пазар. Без нови електрически превозни средства, тя напълно ще го загуби. Европейският пазар сега е защитен от мита, но това е временно положение. Тази защита ще се разпадне поради засилване на местното производство в Европа и нарастващата разлика в производствените разходи между китайските и местни концерни.

Липсата на добра подготовка на фабриката и работната сила за пълна електрификация ще попречи на сектора да се развива, докато пазарът изисква по-бързо преминаване към електрически превозни средства. Без производствен капацитет, секторът ще изостава допълнително от китайските конкуренти.

През следващите няколко години цените на батериите ще спаднат с около 70%, както прогнозират самите производители. В момента батерия с капацитет 60 kWh се предлага при средна цена от 130 долара за киловатчас. Очаква се тази цена да спадне до около 50 евро за киловатчас в края на десетилетието.

Когато разходите за закупуване на батерия с капацитет 60 kWh, заедно с помощните системи, се своят от 9000 долара на 3600 долара, цената на дребно на готовия продукт може да бъде по-ниска с приблизително същата разлика. Можем само да гадаем какво ще направи това с търсенето на електрически превозни средства, но дори и в момента по-големите модели с по-големи батерии се доближават ценово до конвенционалните аналози. Сегментите на средните и малките автомобили ще станат по-способни да постигнат цени под или около паритета спрямо аналозите с двигатели с вътрешно горене.

Очаква се редица европейски страни да последват примера на Норвегия и да ускорят приемането на електромобилите, докато делът им стигне 90% от целия пазар към края на десетилетието.

Междувременно многобройните екологични и нискоемисионни зони, които се създават в повечето градове, ще доведат до преждевременно извеждане от експлоатация и бракуване на автомобилния парк с двигатели с вътрешно горене.

През 2022 г. Stellantis напусна ACEA поради разлика във вижданията относно бъдещата политика, последван от Volvo Cars, която обясни напускането си по-ясно, като заяви, че това се дължи на противопоставянето на лобистката група срещу прехода към електрическа мобилност.

Какво мотивира АСЕА да лобира за отслабване на натиска върху европейската автомобилна индустрия за възможно най-бърз преход, за да стане отново конкурентоспособна на световния пазар? Това рискува да тласне ангажираните с подобни възгледи компании към унищожение. Тяхната гибел ще затрудни оцелелите да се конкурират на световния пазар на фона на по-бедната местна екосистема.