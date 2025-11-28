Германската индустрия има нужда от действия, а не от разговори за излизане от кризата

Независимо дали става дума за Schaeffler, Continental, Volkswagen или Bosch, всички тези компании са засегнати от предизвикателствата, пред които е изправена германската автомобилна индустрия, пише Merkur.

Четирите компании планират да съкратят няколко хиляди работни места през следващите години. Дори се готвят да закрият цели заводи заради излишния капацитет, оформен от охладеното търсене на електромобили и високите разходи за труд и енергия.

Пътят на индустрията към излизане от тази криза е труден: Китай изпревари Германия в разработването на електрически превозни средства през последните години, а продажбите на германски автомобили в САЩ намаляват.

Ясно е, че индустрията трябва да намери решение за справяне с кризата. Затова на 26 ноември правителството на провинция Баден-Вюртемберг бе домакин на дискусия на тема трансформация на автомобилната индустрия. Освен представители на автомобилния сектор участват германският канцлер Фридрих Мерц и еврокомисарят по промишлеността Стефан Сежурне.

Мартин Гьорниг, директор на анализа в областта на индустриалната политика в Германския институт за икономически изследвания, вижда ясна тенденция в подобни събития. „Имам усещането, че тези срещи на върха – независимо дали са за стоманодобивната, химическата или автомобилната промишленост – се правят, за да облекчат натиска. Но тези конференции трябва да организират промяната“, изтъква той.

Досегашният опит показва, че подобни политически мерки не могат да предотвратят криза в дългосрочен план. „Този ​​проблем е налице и все още съществува в много сектори. Един пример е кризата с универсалните магазини. Политиците бяха готови да запазят работните места и да подкрепят бизнеса, но без успех. Други спечелиха и се развиваха в резултат на кризата“, изтъква Гьорниг.

По думите му политиците могат и трябва да помогнат. Но това може да се постигне само чрез адаптация.

„Намаляването на разходите – както при цените на енергията – така че нещата да могат да продължат както преди, е признак на късогледство. Би било по-добре да се инвестира в мрежата, мащабирането и съхранението на възобновяема енергия, като по този начин се направи електроенергията по-евтина в дългосрочен план“, изтъква Гьорниг.

По отношение на конкуренцията в лицето на евтините китайски електромобили, експертът смята, че германските компании могат да разгледат силните си страни и да идентифицират ниши, които могат да експлоатират. „Например, като направят производствените процеси по-малко ресурсоемки“, изтъква експертът.

Проучване от миналата седмица показа, че заетостта в германския автомобилен сектор достига най-ниското си ниво от повече от десетилетие след съкращаването на десетки хиляди работни места. Автомобилната индустрия, включително производителите на авточасти, е регистрирала 721 400 служители в края на септември, най-малкият брой от средата на 2011 г., когато са отчетени 718 хил. души, показват статистически данни. Към края на септември секторът отчита 48 700 по-малко служители в сравнение със същото време на предходната година, което представлява спад от 6,3%, най-големият за който и да е индустриален сектор на страната с над 200 хил. служители.

Междувременно цените на новите автомобили в Германия се повишават по-бързо от заплатите през последните години. Комбинацията сви покупателната способност и направи новите автомобили недостъпни за клиентите от работническата класа. Ситуацията се влоши след въвеждането на по-строги правила за автомобилните производители през последните години и показва, че нова кола сега струва трудовото възнаграждение, предоставено на потребител за около 43 седмици, в сравнение с 32 седмици през 1995 г., сочат изчисления на Bloomberg.

Електрическите автомобили се смятат за ключ към бъдещето за индустрията. Но нарастващите съмнения доведоха до рязка промяна в тенденцията. Германските автомобилни производители не отчитат почти никаква печалба от електромобилите, а несигурността относно политическата посока парализира инвестициите.

Автомобилният експерт Фердинанд Дуденхьофер смята, че електромобилите ще постигнат ценови паритет с колите с двигател с вътрешно горене преди 2030 г. От решаващо значение е германските производители да адаптират стратегиите си, за да бъде постигнато това.