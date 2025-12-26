Германската автомобилна индустрия е на кръстопът

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

2025 година предложи на германската автомобилна индустрия цялостна икономическа корекция, която промени из основи традиционния модел на генериране на печалба и устоите на пазара на труда в най-голямата икономика в Европа.

На корпоративно ниво картината е едновременно позната и притеснителна. Най-големите играчи в сектора регистрираха понижения на маржовете и печалбата, въпреки че общите приходи остават високи. Volkswagen например отчете приходи от около 324,7 млрд. евро за 2024 г., но печалбата на групата намаля до 12,39 млрд. евро, а оперативният марж спадна до 5,9% - сигнал, че мащабните инвестиции в електрификацията на портфолиото и адаптацията към новите вериги на стойност задушават рентабилността. Тези числа сочат, че инженерната сигурност на европейската автомобилна група е разтърсена под натиска на геополитиката, американските мита и по-острата глобална конкуренция.

Производителите на автомобили

Производителите на премиум автомобили не са имунизирани от тези сътресения. BMW успя да запази стабилни финансите си чрез фокус върху премиум сегмента на електромобилите, подсилвайки стремежа си с разработването на авангардни софтуерни платформи като Neue Klasse. Но дори тук има видими корекции: печалбата на групата спада, което е знак, че по-слабото търсене на ключови пазари като Китай и сериозните инвестиции в нови платформи заличават буферите. В началото на октомври компанията понижи насоките си за целогодишната рентабилност до диапазон от 8 до 10% при свободен паричен поток от около 2,5 млрд. евро - значително по-малко от очакваните преди това 5 млрд. евро. Въпреки това BMW остава по-устойчива от своите конкуренти в Германия с марж от около 5-6% и запазена дивидентна програма.

За редица анализатори най-непосредственият показател за проблемите в германския автомобилен сектор е свързан с пазара на труда и обещаните икономии. Mercedes Benz, под натиска на свиващите се маржове и по-слабото търсене при някои модели, се договори със синдикатите за пакет, който включва и мерки за ограничаване на растежа на разходите за труд и структурирани реорганизации. Това демонстрира как ръководството е готово да прибегне до трудни социални решения, за да свие оперативните разходи и да защити ликвидността. Мерките предвиждат по-малко на брой нови работници, замразени или по-скромни увеличения на заплатите и преместване на фокуса към технологичните роли, най-вече софтуер и електроника.

Натискът върху маржовете принуждава и играчите в най-горната част на пазара да преразгледат целите. Porsche , чието автомобилно звено исторически генерира висока рентабилност, отчете почти пълно заличаване на рентабилността през годината, което я принуди да понижи целите за печалбата за цялата 2025 г. поради охладеното търсене в Китай и натиска от високите американски мита.

За Volkswagen годината предложи серия от болезнени решения за ръководството. Увеличението на американските мита и високите разходи за преструктуриране изядоха рентабилността на групата, която предупреди, че търговските бариери ще ѝ костват до 5 млрд. евро за годината. Това тласна управлението към съкращения на персонала, преконфигуриране на веригата на доставки и отдръпване от плановете за електрификация.

Доставчиците на материали и компоненти също свиват разходите поради отлива на поръчки. Bosch, най-големият доставчик в сектора по оборот, обяви програми за съкращения, засягащи хиляди позиции в различни подразделения, като част от усилията си да пренасочи ресурси към печелившите сектори.

Подобни ходове разклащат германската икономика, където заводите на доставчиците формират основата на заетостта. На макрониво оценки на анализатори показват, че до края на десетилетието секторът в Германия може да загуби около 190 хил. работни места в резултат на електрификацията и автоматизацията - нещо, което превръща прехода от водеща технологична тема в голям социално-икономически проблем. Тези числа показват ясно, че мерките за съкращения не са сезонни, а структурни и дългосрочни.

На практика корпоративните стратегии за спестявания използват различни пътища: постигане на оперативни икономии чрез раздяла с губещо активи; масови програми за доброволни съкращения и предсрочно пенсиониране; забавяне или договаряне на по-малък ръст на заплатите със синдикатите; преструктуриране на веригата на доставки; и преместване на производствените мощности по-близо до растящите пазари, за да се намалят митническите и логистични разходи. Тези практики са неблагоприятни за работниците в кратък срок, но компаниите ги приемат като неизбежни, ако искат да преодолеят периода на ниски маржове и да инвестират в ключови бъдещи технологии.

Финансовите последствия са ясни: по-ниските оперативни маржове натоварват паричните потоци и ограничават способността на компаниите да финансират своята развойна дейност, без да подбиват акционерната стойност или да вдигат цените за крайните потребители.

Компаниите, които успеят да запазят темпа при развойната дейност и да оптимизират оперативните разходи, биха имали относително предимство. За инвеститорите това означава да търсят устойчиви парични потоци и ясни планове за реорганизация, а за държавите - мерки за преквалификация и социални програми, които да омекотят удара върху регионите с висока концентрация на работни места в сектора.

В политически контекст търговските ограничения и стимулите за покупка на електромобили влияят директно върху инвестиционните решения на компаниите и върху тяхната способност да запазят маржовете си. В този смисъл индустрията не страда само от управленски грешки, но е и силно повлияна от политическите решения, които определят цялостното движение на пазара към електрификация.

(Продължава на следващата страница)