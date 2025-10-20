Защо усилията на Тръмп за индустриално възраждане на САЩ буксуват

Американският президент Доналд Тръмп иска производителите да върнат фабриките си обратно в Съединените щати. Неговите политики обаче ги наказват, когато се опитват да го направят, пише Politico.

Митата, които имат за цел да защитят американските производители, повишават цената на самите материали, от които те се нуждаят, за да разширят присъствието си в САЩ. Новите визови политики стесняват потока от специалисти, необходими за това разширяване. А съкращенията на разходите, прокарани от бюджетните ястреби в Белия дом, застрашават някои от субсидиите, от които компаниите се нуждаят, за да направят възвръщаема инвестицията по връщането на работните места у дома.

Всички тези фактори подчертават ограниченията на понякога импровизирания подход на Тръмп към управлението – и разкриват митнически режим, насочен повече към „разплата“, отколкото към „напредък“. Резултатът е скъпоструващо балансиране, което бизнес лидерите казват, че става все по-трудно за навигиране.

Например митата повишиха цената на вносното оборудване, като обучителни роботи, използвани в колежанските лаборатории, което прави по-скъпо обучението на американските работници, които администрацията се надява да наеме.

Спенсър Педерсън, старши вицепрезидент по връзките с обществеността в Националната асоциация на производителите на електроника, казва, че производителите „на 100 процента подкрепят“ целта на Тръмп да възроди вътрешната индустрия, но смятат, че политиките на администрацията понякога действат в противоречие с тази цел.

„Не искаме решението да е една стъпка напред и две назад“, заяви Педерсън, чиято организация представлява над 300 компании.

Белият дом направи връщането на работни места от чужбина свой основен приоритет– от корабостроене до производство на полупроводници. Тръмп си осигури обещания за инвестиции на стойност няколко трилиона долара от компании, някои от които конкретно целят връщане на работни места в Америка, включително инвестиционен план за 13 млрд. долара от автомобилния производител Stellantis и инициатива за 1,5 трлн. долара от JPMorgan, обявена тази седмица.

„Мисля, че не получаваме признанието, което заслужаваме. Всичко това е много по-премислено“, каза служител на Белия дом, пожелал анонимност, за да сподели идеите на администрацията. „Има едно статукво... и очевидно затова компаниите са печеливши и правят пари, и мисля, че хората не харесват каквото и да е нарушаване на статуквото.“

Компаниите, които обмислят големи инвестиции, желани от Белия дом, се сблъскват с последиците от нови секторни мита, с преглед от Върховния съд, който ще определи дали президентът има едностранна извънредна митническа власт, както и с по-големия въпрос дали митата ще надживеят настоящата администрация.

Няколко американски бизнес лидери описват парализиращ ефект, при който компаниите не могат да дадат зелена светлина на проекти за връщане на производството без повече сигурност.

„Разочароващо е, защото ние сме най-американската автомобилна компания и изнасяме най-много, и въпреки това имаме насрещен вятър от 2 млрд. долара, който ми пречи да инвестирам още повече в САЩ“, обясни Джим Фарли, главен изпълнителен директор на Ford Motor Company, на конференцията Ford’s Pro Accelerate в Детройт по-рано тази година.

Подобни опасения са споделени от главния изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон, изпълнителния директор на Mattel Инон Крайз и главния изпълнителен директор на Lucerne International Мери Бухцайгер, наред с много други. Lucerne, например, реши да отложи и намали мащаба на проект за алуминиево коване, който би върнал работни места в Мичиган от Китай.

Някои икономисти и консервативни политици твърдят, че комбинацията от мита и инвестиционни стимули на Тръмп принуждава към дълго отлагана реорганизация на американската индустрия – и може би това не би се случило без подхода му „движи се бързо и разрушавай“.

„Справедливо е да кажем, че преминаваме през една долина“, посочи Хари Мозер, президент на инициативата Reshoring Initiative, нестопанска организация, която насърчава и проследява усилията за връщане на производството. „Преодоляваме препятствията, свързани с несигурността и непоследователната природа на митата досега. Митата в крайна сметка ще задвижат това поведение, но засега има болка.“

Мозер смята, че по-високите разходи за внос до голяма степен са компенсирани от щедри данъчни облекчения и незабавни амортизации, одобрени по-рано тази година в мегазакона. Резултатът, според данните на Reshoring Initiative, е, че инвестициите в производството през 2025 г. са приблизително равни на тези през 2024 г.

„Президентът винаги е казвал, че тук ще има преход, но той е необходим“, добави служителят на Белия дом.

За онези, които вярват, че стратегията на Тръмп върви в правилната посока, сътресенията са неизбежен междинен етап от по-дълбок преход след десетилетия правила за свободна търговия, довели до изнасяне на производството и изчерпване на американската индустриална база.

По-малко ясно е дали администрацията ще успее да превърне инстинктите на президента в устойчив архитектурен политически модел, необходим за индустриалното възраждане.

„Достигате момент на пречупване, когато разрушението е приключило, и следващата стъпка е да се почисти, да се поставят основи и да се започне изграждането на нещо ново – и точно там се намираме сега“, заяви Орен Кас, основател и главен икономист на консервативния икономически популистки мозъчен тръст American Compass. Служителите на администрацията „заслужават голямо признание за това, че направиха трудната част в началото, но ако това трябва да успее, трябва да бъде последвано от реална, систематична, стабилна, структурирана нова политика.“

„Дали ще могат да направят този преход, е това, което всички наблюдават“, допълни Кас.

Митата, предназначени да върнат производството у дома, повишават цената на вносните части, от които американските фабрики зависят – особено в автомобилостроенето, полупроводниците и други вериги за доставки, където частите пресичат граници многократно, преди продуктът да бъде завършен. Поддръжниците на целите на президента за връщане на производството казват, че това е целта – да се притисне вносът, за да се стимулира вътрешното производство – но бизнесът отвръща, че все още не може да получи тези продукти в необходимия мащаб от американски производители.

„Изглежда, че администрацията следва подхода „готови, огън, прицел“, отбеляза Скот Линсиком, вицепрезидент по обща икономика в либертарианския институт Cato. „Първият им инстинкт е да прибягват до мита, държавни дялове и други мерки, като донякъде пренебрегват много от пречките от страна на предлагането.“

Местните производители също са повишили цените, за да съответстват на разходите за новообложените чуждестранни продукти. Например местните производители на стомана и алуминий са повишили цените в очакване на нови мита върху чуждестранните им конкуренти, причинявайки верижни реакции по веригата за доставки и в някои случаи стимулирайки производството извън САЩ, където стоманата остава по-евтина.

„Ако наложите мита върху междинни стоки като полупроводници или автомобилни части, вредите на американските компании, които се опитват да изнасят или, откровено казано, да върнат производството“, предупреди Робърт Аткинсън, президент на Фондацията за информационни технологии и иновации, мозъчен тръст, фокусиран върху индустриалната и технологичната политика. „Ако имахте по-фина стратегия, нямаше да направите тази грешка.“

Дори когато компаниите обявяват нови заводи и разширения в САЩ, много от тях не могат да намерят достатъчно квалифицирани работници, за да ги обслужват. Според Бюрото по трудова статистика има над 400 хил. свободни работни места в производството в цялата страна, като недостигът е най-остър във високотехнологични области като полупроводници, роботика и усъвършенствано производство.

Този недостиг се сблъсква с нови имиграционни политики, които бизнес групите се опасяват, че ще влошат проблема. През септември Тръмп обяви нова такса от 100 хил. долара за заявления за визи H-1B, което драстично повишава разходите за наемане на чуждестранни работници и може да обезкуражи компаниите да спонсорират чуждестранни инженери или техници, от които се нуждаят за разширяване.

Индустриални групи предупреждават, че тази промяна може да подкопае обучителната база, която Тръмп казва, че иска да възстанови, като твърдят, че компаниите често зависят от чуждестранни инженери, за да предадат технически знания на американските екипи по време на разширяването на заводите. Вече страни като Германия и Китай правят опити да привлекат квалифицирани работници, които иначе биха отишли в САЩ.

„Знаем колко важна е битката за таланти“, каза Джеф Уасдън, президент и главен изпълнителен директор на State Business Executives, асоциация на бизнес лидери на щатско ниво. „Искаме да гарантираме, че тези политики не ограничават наемането на невероятните американски таланти, които имаме тук, но в същото време да се уверим, че не затваряме вратата за други от глобалния пул от таланти.“

Търговската камара на САЩ заведе дело срещу администрацията на Тръмп в четвъртък заради решението ѝ да увеличи таксата за визите H-1B, като твърди, че Тръмп е превишил правомощията си, променяйки програма, одобрена от Конгреса. Камарата не е предоставила представители за интервю по темата.

Тръмп заяви, че таксата от 100 хил. долара за визите има за цел да ограничи злоупотребите с програмата и да гарантира, че се наемат само висококвалифицирани кадри. Съветниците в Белия дом твърдят, че настоящата група притежатели на визи H-1B не са хората, които изграждат усъвършенствани фабрики, а по-скоро по-нискоквалифицирани работници като софтуерни инженери. Те също така отбелязват, че има други визови програми за работници с наистина изключителни способности.

Финансовият аспект също е противоречив: Тръмп често се хвали с обявени инвестиции за трилиони долари, направени от бизнеса в САЩ, откакто той встъпи в длъжност, но бюджетните ястреби в администрацията му същевременно се стремят да съкратят правителствените програми, които според икономистите биха стимулирали още повече инвестиции. Компаниите, които планират многогодишни проекти, казват, че пейзажът на субсидиите се променя непрекъснато, което ги принуждава да моделират проекти около стимули, които може да изчезнат, преди да започне строителството.

Това напрежение се пренася и вътре в администрацията, където Службата за управление и бюджет тази година нареди широкообхватно спиране и преглед на федералните грантове и заеми – ход, който внесе нова доза несигурност.

Министерството на енергетиката, например, по-рано този месец обяви, че прекратява над 300 проекта за чиста енергия на стойност над 7,5 милиарда долара, които според него „не отговарят адекватно на енергийните нужди на нацията, не са икономически жизнеспособни и няма да осигурят положителна възвръщаемост на инвестицията на данъкоплатците“. Представители на индустрията също се оплакват, че и други, по-малко противоречиви програми за финансиране – включително за критични минерали и редкоземни проекти – са спрели.

Служителите на Белия дом твърдят, че са предприели „необходимото преструктуриране или одит“ на федерални програми, които съществуват от години. Те също така подчертават, че „няколко програми, които са спрени или не изплащат средства“, не отразяват силния интерес на администрацията към подкрепа за развитието на критични минерали и редкоземни ресурси в страната.

Профсъюзите споделят желанието на Тръмп да възроди американската индустриална база, но са все по-разочаровани от липсата на ясен план. Въпреки че подкрепя защитните мита, най-голямата федерация на профсъюзите в САЩ AFL-CIO казва, че фрагментарният подход на администрацията създава толкова объркване, колкото и увереност, оставяйки бизнеса, съюзниците и синдикатите да гадаят около коя версия на „Америка на първо място“ да планират.

„Имаме нужда от последователна стратегия“, счита Кейти Файнголд, директор на международния отдел на AFL-CIO. „Трябва да знаем как ще осигурим критичните минерали, от които производствените ни сектори се нуждаят, за да останат водещи. Нуждаем се от ясна визия за това как ще бъде финансирано това, как събраните мита ще бъдат реинвестирани и как ще осигурим основа за работещите хора в тази страна, за да могат да живеят достойно и да се конкурират в глобалната икономика.“

„В момента имаме несъгласувана политическа среда“, добави тя. „Само митата не могат да свършат работата.“

(БГНЕС)