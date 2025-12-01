Две трети от гърците се възприемат като бедни, у нас този дял е 37%

17,4% от населението на Европейския съюз са се възприемали като бедни през 2024 г., което представлява подобрение спрямо нивото от 19,1% през 2023 г. и спрямо 2015 г. (27,1%), сочат данни на Евростат.

Сред страните от ЕС този дял е най-висок в Гърция (66,8%), следвана от България (37,4%) и Словакия (28,7%). В другия край на скалата най-ниските дялове са регистрирани в Нидерландия и Германия (и двете по 7,3%) и Люксембург (8,5%).

Индикаторът „субективна бедност” е новоразвита област, която допълва традиционните показатели като дял на хората, живеещи в риск от бедност и тежки материални лишения, живеещи в домакинства с безработни и други. За разлика от другите показатели, измерващи бедността, целта на субективната бедност е да оцени възприятията на респондентите за трудностите при "свързването на двата края", както е формулирана анкетата на статистическата служба.

Графика: Евростат

Франция е една от малкото европейски страни, в които равнището на субективна бедност се е увеличило през последното десетилетие, пише Euronews. Според данните на Евростат от 2014 г. насам в Париж е отчетено увеличение от почти 2% в броя на хората, които изпитват „затруднения“ или „сериозни затруднения“ да „свързват двата края“.

Освен във Франция, през последните десет години нивата на бедност са се повишили само в Северна Европа сред страните: Дания (2,4%), Финландия (2%), Швеция (2,8%) и, извън Европейския съюз (ЕС) – в Норвегия (4,7%).

Кои страни от ЕС са намалили най-осезаемо нивата на бедност?

В същото време много източно- и южноевропейски държави сериозно са съкратили нивата на бедност. Кипър е лидерът в ЕС (38%), следван от Хърватия (34,6%), Унгария (26,8%), България (26,5%) и Румъния (21,8%).

Промяна в нивата на бедност. Изображение: Euronews

Нивото на бедност сред непълнолетните остава тревожно

Разгледани по възрастови групи, най-младото поколение се затруднява най-много.

Нивото на бедност сред хората под 18 години е най-високо - 20,6%, докато хората на 65 и повече години регистрират най-нисък дял - 14,9%.

Всички възрастови групи отбелязват спад в общия дял от 2023 до 2024 г., съобщава Евростат.

„Най-големият спад е отчетен във възрастовата група от 18 до 64 години - 1,8 процентни пункта, докато намалението както при най-младата, така и при най-възрастната група е 1,6 процентни пункта“, посочва още Европейската статистическа служба.